Ziobro "nie miał ambicji, by formułować postulaty względem jego roli w rządzie"

W dużych strukturach nie zawsze musi panować idealna przyjaźń, natomiast panu premierowi i panu ministrowi dobrze się współpracuje - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości i poseł Zjednoczonej Prawicy Sebastian Kaleta, komentując sugestie o większej liczbie rządowych pozycji dla polityków Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Wraz z drugim gościem programu - posłanką Koalicji Obywatelskiej Izabelą Leszczyną - dyskutowali także o protestach wyborczych złożonych przez PiS.

W wyniku wyborów parlamentarnych Zjednoczona Prawica uzyskała w nowo wybranym Sejmie 235 mandatów. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry wprowadziła 17 posłów, a Porozumienie Jarosława Gowina - 18.

Ziobro chce zablokować kandydaturę Morawieckiego? Gowin: na razie to domniemania Jeżeli ten rząd... czytaj dalej » W poprzedniej kadencji Solidarna Polska i Porozumienie miały w Sejmie odpowiednio 8 i 12 przedstawicieli. Jak twierdzą komentatorzy, w ślad za wzmocnieniem tych frakcji pójdzie zapewne wzrost pozycji Gowina i Ziobry w strukturach władzy.

Sebastian Kaleta zapytany w "Kropce nad i", czy istnieje konflikt pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro, zaprzeczył.



- W dużych strukturach nie zawsze musi panować idealna przyjaźń, natomiast panu premierowi i panu ministrowi dobrze się współpracuje, o czym świadczą dobre efekty naszych rządów - powiedział.



Kaleta dodał, że "różne spekulacje można włożyć między bajki".

Dopytywany o stanowiska, o które mogą ubiegać się członkowie Solidarnej Polski, przekonywał, że "Solidarna Polska nie walczy o ministerstwa", tylko razem z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem rozmawiają "o tym, jak ułożyć nowy rząd, żeby skutecznie i sprawnie zrealizować program wyborczy".



- Pan minister nie miał oczekiwań ani ambicji, by formułować postulaty względem jego roli w rządzie. Niewątpliwie ministrowi zależy na tym, żeby kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości i tutaj akurat nie ma najmniejszych wątpliwości, że akces do tych spraw konsekwentnie zgłasza - mówił.

Kaleta: skorzystaliśmy z dopuszczalnych prawem środków

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego pozostawiła bez dalszego biegu pierwszy z protestów wyborczych złożonych przez komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Sąd Najwyższy rozpoznał pierwszy z protestów wyborczych PiS Izba Kontroli... czytaj dalej » Protest dotyczył senackiego okręgu numer 75, który obejmuje miasta Tychy i Mysłowice oraz powiat bieruńsko-lędziński.

W okręgu została wiceprezeska partii Wiosna, kandydatka SLD Gabriela Morawska-Stanecka zdobyła 50,93 procent głosów poparcia, a jej kontrkandydat Czesław Ryszka- 49,07 procent wyborców. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości domagał się tam ponownego przeliczenia głosów.

- Miało nie być wyborów, miały być wybory sfałszowane, a na koniec miały sądy pomóc Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory. Nie ma tematu - skomentował tę decyzję Sebastian Kaleta.



- Skorzystaliśmy z dopuszczalnych prawem środków. Prawo i Sprawiedliwość nie jest jedynym komitetem wyborczym, który złożył protesty, ale te wszystkie strachy, które były rozpościerane przez lata okazały się być pustymi - stwierdził.

Leszczyna: złożyliście protesty wszędzie tam, gdzie przegraliście wybory

PKW negatywnie zaopiniowała 36 protestów. Wśród nich cztery złożone przez PiS Państwowa Komisja... czytaj dalej » Izabela Leszczyna w odpowiedzi tłumaczyła, że "Sąd Najwyższy powiedział wyraźnie: że nie można składać protestu wyborczego, dlatego że jest się ciekawym i dlatego, że się myśli, że głosy nieważne są jednak na mojego kandydata". - Trzeba mieć podstawę prawną - zaznaczyła.



- Wy złożyliście (protesty) wszędzie tam, gdzie przegraliście wybory i doszliście do wniosku, że różnica jest na tyle mała, że może nieważne głosy mogą przejść na PiS. To paranoja - powiedziała, zwracając się do Kalety.



Kaleta odnosząc się następnie do treści jednego z wniosków przyznał, że nie czytał go, a jedynie zapoznawał z doniesieniami medialnymi.



Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość skorzystało z prawa, które przysługuje każdemu komitetowi. - Warto z niego korzystać, bo dzięki rozstrzyganiu takich spraw przez Sąd Najwyższy, zwiększa się legitymizacja i pewność wyborów - dodał.

- Tylko się cieszyć, że znowu w Polsce wygrała demokracja - podsumował.

