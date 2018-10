Był gwiazdą "The Walking Dead". Scott Wilson nie żyje





»

Nie żyje amerykański aktor Scott Wilson. Rozpoznawalność zdobył dzięki roli Hershela Greene'a w serialu "The Walking Dead". Wilson znalazł się w składzie ekipy kolejnego, dziewiątego sezonu. Przed śmiercią nakręcił wszystkie swoje sceny. Miał 76 lat.

W latach 2011-2014 wcielał się w postać rolnika Hershela Greene'a w serialu "The Walking Dead".

Pożegnany przez aktorów i reżyserów

"Z wielką przykrością zawiadamiamy, że Scott Wilson, wspaniały aktor grający Hershela w 'The Walking Dead' zmarł w wieku 76 lat. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi. Odpoczywaj w raju, Scott. Kochamy Cię!" - napisano na oficjalnym profilu serialu na Twitterze.



We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ — The Walking Dead (@TheWalkingDead) 7 października 2018

Aktora pożegnali także jego przyjaciele z planu. "Żegnaj Scott, absolutna legendo" - napisał Tom Payne. "Odpoczywaj spokojnie, przyjacielu" - dodał aktor Michael Cudlitz. Kolejny kolega z planu, Lew Temple, napisał, że Scott był "prawdziwym dżentelmenem, synem, mężem, ojcem i przyjacielem".

"Zawsze młody, sprawiał, że wszystko było lepsze. Oddaję mu największy szacunek i kondolencje, znać go było zaszczytem, tyle mnie nauczył" - podkreślił Temple.



Devastated by the passing of Scott Wilson. He was a true Gentleman, a Son, a Husband, a Father, a Friend. An Artist of such excellence. He was forever Young, and made everything better. My deepest Respect and Condolences to his. I am honored to have know him. He taught me so much pic.twitter.com/Yt8ZmC1c45 — lew temple (@LewTempleActor) 7 października 2018

"Scott zostanie zapamiętany jako wspaniały aktor i jeszcze wspanialszy człowiek. Jego postać w 'The Walking Dead' tworzyła emocjonalny rdzeń tego serialu. Kierujemy swoje serca w stronę jego żony, rodziny, przyjaciół i milionów fanów, którzy go kochali" - napisano z kolei na profilu stacji AMC.

Zmarł legendarny Charles Aznavour W nocy z... czytaj dalej » Urodzony 29 marca 1942 roku Scott Wilson miał na swoim koncie wiele ról filmowych i serialowych. W 1961 roku w wieku zaledwie 19 lat rzucił studia, udając się autostopem do Los Angeles, aby spełnić marzenie o byciu aktorem. Zadebiutował w 1967 roku w nagrodzonym pięcioma Oscarami filmie Normana Jewisona "W upalną noc".

Wilson wystąpił także między innymi w filmach "Monster", "Ostatni samuraj", "Pearl Harbor" i "Wielki Gatsby". W 1984 roku aktor zagrał w filmie Krzysztofa Zanussiego "Rok spokojnego słońca".

Ostatnim jego filmem był nakręcony w 2017 roku western "Hostiles".

Źródło: 0000554/Reporter/East News Scott Wilson nie żyje. Miał 76 lat