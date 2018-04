Stworzenie tak zwanego funduszu solidarnościowego na rzecz niepełnosprawnych, czyli opodatkowanie klasy średniej to "napuszczanie jednej grupy ludzi na drugą pod pretekstem pomagania niepełnosprawnym" - stwierdziła w "Kawie na ławę" w TVN24 Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15). Tadeusz Cymański z klubu PiS mówił jednak, że opodatkowani zostaliby tylko "super ekstra bogaci", a nie klasa średnia, w którą rząd nie chce uderzyć.

Premier Mateusz Morawiecki po piątkowym spotkaniu w Sejmie z protestującymi rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, który określił mianem "funduszu solidarnościowego". Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających.

"Nie może być tak, że zabiera się bogatym, żeby dać biedniejszym" Apelujemy i... czytaj dalej » Zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej i renty minimalnej.

O propozycji Morawieckiego rozmawiali w niedzielę goście "Kawy na ławę".

Ścigaj: napuszczanie jednej grupy na drugą

Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) nazwała pomysł premiera pozbawionym empatii. - On uderzył i skierował negatywną reakcję reszty społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi, na osoby niepełnosprawne - powiedziała. - On powiedział tak: opodatkujemy was, czyli tych młodych ludzi, te 2,5 miliona ludzi, którzy wyjeżdżają, dlatego że uważają, że tu w Polsce nie da się założyć biznesu, nie da się rozwijać.

Jej zdaniem, niepełnosprawni "będą czuć się winni, że w Polsce wprowadza się kolejny podatek". - Jak można napuszczać jedną grupę ludzi na drugą pod pretekstem pomagania osobom niepełnosprawnym? - pytała posłanka.

Stwierdziła, że nie należy wprowadzać nowych podatków, tylko lepiej zarządzać tymi już nałożonymi. Zarzuciła PiS-owi także to, że nie zrobił żadnych oszczędności.

Cymański: podatek tylko dla "super ekstra bogatych"

Marszałek Sejmu o propozycjach Morawieckiego: odważne, ale wymagają pracy Należy działać... czytaj dalej » Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański, odpowiadając na zarzuty Ścigaj, powiedział, że nikt nie ma zamiaru opodatkować klasy średniej, czyli ludzi - jak stwierdził - o zarobkach rzędu 6-7 tysięcy złotych. Jego zdaniem, podatek dotyczyłby tylko "super ekstra bogatych ludzi, którzy kupują mieszkanie, że jeden metr jest warty tyle, co mały pokoik". Dodał, że "na dzień dzisiejszy jeszcze w Polsce pogoda dla bogaczy jest w zenicie". Zaprzeczył jednak, by propozycja Morawieckiego była walką z bogatymi.

Cymański, pytany o pułap zarobków, od którego nałożono by podatek - jak to określił premier - solidarnościowy, stwierdził, że nie jest rzecznikiem rządu i nie rozmawiał z nim o tym.

- Przede wszystkim nie jest to żadne uderzenie w klasę średnią - oświadczył. - Bo klasa średnia ma w Polsce ciężko, pracuje i na nią stawiamy.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cymański: nie będzie uderzenia w klasę średnią

Hetman: kiedy potrzeba miliarda złotych, to trzeba zbierać po ludziach

Pomoc dla niepełnosprawnych. Wiceminister ocenia jej koszt W najbliższym... czytaj dalej » Poseł PSL Krzysztof Hetman pytał, czy premier mówi prawdę, kiedy chwali się wynikami gospodarczymi, poziomem deficytu budżetowego i miliardami złotych z VAT po uszczelnieniu budżetu. - W sytuacji, kiedy potrzeba miliarda złotych na rozwiązanie problemów tych osób (niepełnosprawnych - red.), to trzeba zbierać po ludziach, trzeba ogłaszać jakąś daninę solidarnościową, ogłaszać nowy podatek - powiedział.

- W którym momencie pan premier mówi prawdę? W którym momencie PiS mówi prawdę? Czy jest aż tak dobrze, czy jest aż tak źle? - pytał.

Zdaniem Hetmana, PiS wprowadza programy społeczne "przez pryzmat brutalnej polityki". - Realizuje tylko te programy społeczne, gdzie są głosy - wyjaśnił. Dodał, że protestujący dzisiaj rodzice otwarcie mówią, że głosowali w 2015 roku na PiS i Andrzeja Dudę, bo "w kampanii wyborczej 2015 roku PiS obiecał tym paniom i tym osobom wszystko, ale od tamtego momentu, odkąd ma władzę, nie zrobił absolutnie nic".

Zdaniem Hetmana, celem PiS-u "nie jest załatwienie sprawy, tylko wyprowadzenie ludzi z Sejmu".

Oglądaj Wideo: tvn24 Hetman: PiS realizuje tylko te programy, z których ma potem głosy

Lubnauer: PiS woli rozdawać pieniądze szeroko

Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała, że Nowoczesna złożyła w 2016 roku projekt ustawy, który realizuje dwa z trzech postulatów protestujących rodziców, jednak - jak podkreśliła - do dzisiaj "leży on w Sejmie i nic się z nim nie dzieje".

Podkreśliła, że państwo w pierwszej kolejności powinno zaopiekować się niepełnosprawnymi. - PiS ma podejście takie, że woli szeroko rozdawać pieniądze, zamiast skupić się na tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują - oświadczyła.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lubnauer: nasze projekty leżą w Sejmie i nic się z nimi nie dzieje

Trzaskowski: teraz jest totalna panika

Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że w 2014 roku za rządów premiera Donalda Tuska - kiedy rodzice i opiekunowie także prowadzili protest w Sejmie - politycy PiS "chętnie się grzali przy kamerach i opowiadali, jak zależy im na ludziach z niepełnosprawnościami". Przekonywał, że minęły dwa lata rządów PiS i "nic w tej sprawie się nie stało".

- Teraz jest totalna panika, pojawia się premier i musi zapowiadać jakąś dodatkową daninę, jakiś dodatkowy podatek. Przecież to jest kompletnie niepoważne - mówił Trzaskowski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Trzaskowski: PiS składało obietnice, nic się nie zmieniło

Łapiński: prezydent nie konsultował swojego przyjazdu do Sejmu

"Stosunek do niepełnosprawnych to miara dojrzałości społeczeństwa i my jej nie zdajemy" - Nie chodzi... czytaj dalej » Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział z kolei, że Andrzej Duda "oczekuje załatwienia sprawy tak szybko, jak to jest możliwe". - Mam nadzieję, że będą przyjęte takie rozwiązania w Sejmie, które pozwolą zakończyć protest, pomóc ludziom - powiedział.

Kancelaria Prezydenta - jak powiedział - zastanawia się, skąd wziąć pieniądze na niepełnosprawnych. Dodał, że potrzeba kwoty stanowiącej około 0,5-1 procent budżetu. Zasugerował, by poszukać oszczędności lub przesunięć w administracji publicznej.

Łapiński, pytany o piątkową wizytę prezydenta w Sejmie u protestujących kobiet, powiedział, że "nie była ona konsultowana w żaden sposób czy z rządem, czy innymi gremiami politycznymi". - Po prostu prezydent zdecydował, że chciałby się spotkać z osobami protestującymi. Taka zapadła decyzja - wyjaśnił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Łapiński: prezydent oczekuje rozwiązań, które zakończą protest

Cymański zdradził kandydata na prezydenta?

Politycy rozmawiali w "Kawie na ławę" także o wyborach samorządowych i o tym, kto zostanie prezydentem stolicy.

Cymański mówił, że chciałby wierzyć w to, że walka w wyborach prezydenta stolicy będzie walką rycerską. - To jest najwyższy top. Sam udział w takich zawodach - czy Rafała (Trzaskowskiego - red.), czy Patryka (Jakiego - red.) - jest wielkim zaszczytem - ocenił.

Ofensywa samorządowa. Politycy PiS ruszyli w Polskę Polska rodzi się... czytaj dalej » Dopytywany, czy Jaki ma szansę w starciu z Trzaskowskim, Cymański stwierdził, że wiara w to, co się robi i wsparcie mają ogromne znaczenie. Stwierdził, że z góry by niczego nie przesądzał. - Patryk tutaj nie (porywa się - red.) z motyką na słońce, nie jest bez szans - przekonywał.

Po chwili zreflektował się, że "chyba zrobił błąd" i przez przypadek zdradził kandydata Zjednoczonej Prawicy, którego koalicja jeszcze nie wyznaczyła oficjalnie. - Jak będzie Michał Dworczyk, też nie będę rozpaczał, bo jest świetny - dodał.

Trzaskowski o Jakim: warszawiacy go rozliczą

Trzaskowski - kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy - wskazywał, że każdy rywal z PiS - zarówno Patryk Jaki, jak i Michał Dworczyk - będzie trudny do pokonania, ponieważ jego zdaniem, wybory w Warszawie będą trudne.

- Myślę, że warszawiacy ocenią Patryka Jakiego, wszystkie jego niebywałe dokonania legislacyjne, na przykład ustawę o IPN. Rozliczą go z tego, czy będzie ustawa reprywatyzacyjna, którą zapowiadał - mówił Trzaskowski. Z kolei pracę Jakiego w komisji weryfikacyjnej Trzaskowski ocenił, jako "polityczny spektakl".

Lubnauer o Jakim: narwaniec

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oświadczyła, że bardzo wierzy w tandem Rafał Trzaskowski - Paweł Rabiej, który wystartuje wspólnie w wyborach w stolicy. - Wierzę w determinację Rafała, że zrobi wszystko, by te wybory wygrać i je wygra - dodała.

- Dla mnie Patryk Jaki jest zawodnikiem wagi ciężkiej, ale jednak jest to człowiek, którego określiłabym, jako narwańca (...). Jest też autorem największego kryzysu dyplomatycznego, jakim jest kwestia ustawy o IPN. Z kolei samorząd jest dla mnie ciężką, codzienną pracą, ja oczekuję kandydata, który reprezentuje sobą pewną odpowiedzialność za miasto - podkreśliła.

Wybory samorządowe 2018 » Oglądaj Bielan: mamy kandydatów na prezydentów 16 miast wojewódzkich Video: Radio Zet Bielan: mamy kandydatów na prezydentów 16 miast wojewódzkich20.04 | Wicemarszałek Senatu Adam Bielan poinformował, że na czwartkowym spotkaniu szefów Zjednoczonej Prawicy podjęto decyzje w sprawie kandydatów na prezydentów 16 miast wojewódzkich. Jak dodał, nazwiska zostaną ujawnione w przyszłym tygodniu. - Umówiliśmy się, że prezentacja kandydatów będzie miała charakter uroczysty - mówił. Video: Radio Zet Bielan: mamy kandydatów na prezydentów 16 miast wojewódzkich20.04 | Wicemarszałek Senatu Adam Bielan poinformował, że na czwartkowym spotkaniu szefów Zjednoczonej Prawicy podjęto decyzje w sprawie kandydatów na prezydentów 16 miast wojewódzkich. Jak dodał, nazwiska zostaną ujawnione w przyszłym tygodniu. - Umówiliśmy się, że prezentacja kandydatów będzie miała charakter uroczysty - mówił. zobacz więcej wideo »

Bielan: mamy kandydatów na prezydentów 16 miast wojewódzkich Kuchciński o "odgrzybianiu" i "odszczurzaniu" Video: OKO.press Kuchciński o "odgrzybianiu" i "odszczurzaniu"19.04 | Marszałek Sejmu Marek Kuchciński na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "odbudowuje dom", czyli Polskę. Wyjaśnił jednak, że PiS Polski - jak domu - "nie może odgrzybić, odszczurzyć", bo trzeba "dbać o zdrowie obywateli". Video: OKO.press Kuchciński o "odgrzybianiu" i "odszczurzaniu"19.04 | Marszałek Sejmu Marek Kuchciński na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "odbudowuje dom", czyli Polskę. Wyjaśnił jednak, że PiS Polski - jak domu - "nie może odgrzybić, odszczurzyć", bo trzeba "dbać o zdrowie obywateli". zobacz więcej wideo »

Kuchciński o "odgrzybianiu" i "odszczurzaniu" Szłapka: Kuchciński ma bardzo miękki kręgosłup Video: tvn24 Szłapka: Kuchciński ma bardzo miękki kręgosłup19.04 | Marszałek Sejmu na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "odbudowuje dom", czyli Polskę. Ubolewał jednak, że PiS Polski - jak domu - "nie może odgrzybić, odszczurzyć", bo trzeba "dbać o zdrowie obywateli". Video: tvn24 Szłapka: Kuchciński ma bardzo miękki kręgosłup19.04 | Marszałek Sejmu na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "odbudowuje dom", czyli Polskę. Ubolewał jednak, że PiS Polski - jak domu - "nie może odgrzybić, odszczurzyć", bo trzeba "dbać o zdrowie obywateli". zobacz więcej wideo »

Szłapka: Kuchciński ma bardzo miękki kręgosłup Czarnecki o wypowiedzi Kuchcińskiego: metafory nie było Video: tvn24 Czarnecki o wypowiedzi Kuchcińskiego: metafory nie było19.04 | Marszałek Sejmu na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "odbudowuje dom", czyli Polskę. Ubolewał jednak, że PiS Polski - jak domu - "nie może odgrzybić, odszczurzyć", bo trzeba "dbać o zdrowie obywateli". Video: tvn24 Czarnecki o wypowiedzi Kuchcińskiego: metafory nie było19.04 | Marszałek Sejmu na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "odbudowuje dom", czyli Polskę. Ubolewał jednak, że PiS Polski - jak domu - "nie może odgrzybić, odszczurzyć", bo trzeba "dbać o zdrowie obywateli". zobacz więcej wideo »

Czarnecki o wypowiedzi Kuchcińskiego: metafory nie było "Ta sytuacja dojrzewa do jakiś rozstrzygnieć" Video: tvn24 "Ta sytuacja dojrzewa do jakiś rozstrzygnieć"17.04 | Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO, komentuje sprawę kandydowania Pawła Adamowicza na prezydenta Gdańska bez poparcia PO. Video: tvn24 "Ta sytuacja dojrzewa do jakiś rozstrzygnieć"17.04 | Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO, komentuje sprawę kandydowania Pawła Adamowicza na prezydenta Gdańska bez poparcia PO. zobacz więcej wideo »

"Ta sytuacja dojrzewa do jakiś rozstrzygnieć" Jarosław Gowin podczas konwencji samorządowej PiS Video: tvn24 Jarosław Gowin podczas konwencji samorządowej PiS14.04 | Wicepremier Jarosław Gowin zaproponował podczas samorządowej konwencji obozu Zjednoczonej Prawicy wprowadzenie "głosowania rodzinnego". - Tak, by rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci - podkreślił. Video: tvn24 Jarosław Gowin podczas konwencji samorządowej PiS14.04 | Wicepremier Jarosław Gowin zaproponował podczas samorządowej konwencji obozu Zjednoczonej Prawicy wprowadzenie "głosowania rodzinnego". - Tak, by rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci - podkreślił. zobacz więcej wideo »

Jarosław Gowin podczas konwencji samorządowej PiS Przemówienie Kaczyńskiego podczas konwencji PiS Video: tvn24 Przemówienie Kaczyńskiego podczas konwencji PiS14.04 | Jarosław Kaczyński, prezes PiS, przemawiał podczas konwencji samorządowej PiS w Warszawie. Odniósł się do wyborczych objazdów polityków obozu Zjednoczonej Prawicy oraz sprawy ministerialnych nagród. Video: tvn24 Przemówienie Kaczyńskiego podczas konwencji PiS14.04 | Jarosław Kaczyński, prezes PiS, przemawiał podczas konwencji samorządowej PiS w Warszawie. Odniósł się do wyborczych objazdów polityków obozu Zjednoczonej Prawicy oraz sprawy ministerialnych nagród. zobacz więcej wideo »

Przemówienie Kaczyńskiego podczas konwencji PiS "Nie działamy dla siebie" Video: tvn24 "Nie działamy dla siebie"14.04 | Prezes PiS Jarosław Kaczyński komentuje na konwencji samorządowej PiS sprawę ministerialnych nagród. Video: tvn24 "Nie działamy dla siebie"14.04 | Prezes PiS Jarosław Kaczyński komentuje na konwencji samorządowej PiS sprawę ministerialnych nagród. zobacz więcej wideo »

"Nie działamy dla siebie" "Droga musi być jednocześnie rozmową" Video: tvn24 "Droga musi być jednocześnie rozmową"14.04 | Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości mówił o spotkaniach wyborczych w całej Polsce. Video: tvn24 "Droga musi być jednocześnie rozmową"14.04 | Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości mówił o spotkaniach wyborczych w całej Polsce. zobacz więcej wideo »

"Droga musi być jednocześnie rozmową" "Żadnego zmiłowania dla tych, którzy będą sobie ręce brudzić" Video: tvn24 "Żadnego zmiłowania dla tych, którzy będą sobie ręce brudzić"14.04 | Musimy być partią czystych rąk - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji samorządowej partii rządzącej w Warszawie. Skierował do działaczy PiS apel, że" muszą starać się robić wszystko, by nic im nie można było zarzucić". Video: tvn24 "Żadnego zmiłowania dla tych, którzy będą sobie ręce brudzić"14.04 | Musimy być partią czystych rąk - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji samorządowej partii rządzącej w Warszawie. Skierował do działaczy PiS apel, że" muszą starać się robić wszystko, by nic im nie można było zarzucić". zobacz więcej wideo »

"Żadnego zmiłowania dla tych, którzy będą sobie ręce brudzić" "Samorząd to poligon demokracji liberalnej" Video: tvn24 "Samorząd to poligon demokracji liberalnej"14.04 | Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, podczas samorządowej konwencji na Mazowszu mówiła o wyborach samorządowych. Video: tvn24 "Samorząd to poligon demokracji liberalnej"14.04 | Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, podczas samorządowej konwencji na Mazowszu mówiła o wyborach samorządowych. zobacz więcej wideo »

"Samorząd to poligon demokracji liberalnej" "Pogonimy PiS" Video: tvn24 "Pogonimy PiS"14.04 | Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO, na samorządowej konwencji na Mazowszu mówił o wyborach samorządowych. Video: tvn24 "Pogonimy PiS"14.04 | Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO, na samorządowej konwencji na Mazowszu mówił o wyborach samorządowych. zobacz więcej wideo »

"Pogonimy PiS" "To jest kwestia podziału, miejsc na listach, wiceprezydentów" Video: tvn24 "To jest kwestia podziału, miejsc na listach, wiceprezydentów"04.04 | Grzegorz Schetyna, przewodnicząca Nowoczesnej, w dogrywce "Jeden na jeden" komentuje ewentualny powrót przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska do krajowej polityki. Video: tvn24 "To jest kwestia podziału, miejsc na listach, wiceprezydentów"04.04 | Grzegorz Schetyna, przewodnicząca Nowoczesnej, w dogrywce "Jeden na jeden" komentuje ewentualny powrót przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska do krajowej polityki. zobacz więcej wideo »

"To jest kwestia podziału, miejsc na listach, wiceprezydentów" Kosiniak-Kamysz: wybory samorządowe są naszą specjalnością Video: tvn24 Kosiniak-Kamysz: wybory samorządowe są naszą specjalnością28.03 | Mamy tysiące kandydatów, sprawdzonych gospodarzy i doświadczenie - powiedział w internetowej części "Jeden na jeden" w tvn24.pl Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, komentując zbliżające się wybory samorządowe. Video: tvn24 Kosiniak-Kamysz: wybory samorządowe są naszą specjalnością28.03 | Mamy tysiące kandydatów, sprawdzonych gospodarzy i doświadczenie - powiedział w internetowej części "Jeden na jeden" w tvn24.pl Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, komentując zbliżające się wybory samorządowe. zobacz więcej wideo »

Kosiniak-Kamysz: wybory samorządowe są naszą specjalnością PKW: kamery nie będą dowodem decydującym o ważności wyborów Video: tvn24 PKW: kamery nie będą dowodem decydującym o ważności wyborów14.03 | Czasu nie jest dużo. Jeżeli systemu internetowych transmisji z lokali wyborczych nie uda się stworzyć do wyborów, to mamy plan rezerwowy - powiedział w TVN24 Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Wymóg stworzenia takiego systemu wprowadziła nowelizacja kodeksu wyborczego. Video: tvn24 PKW: kamery nie będą dowodem decydującym o ważności wyborów14.03 | Czasu nie jest dużo. Jeżeli systemu internetowych transmisji z lokali wyborczych nie uda się stworzyć do wyborów, to mamy plan rezerwowy - powiedział w TVN24 Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Wymóg stworzenia takiego systemu wprowadziła nowelizacja kodeksu wyborczego. zobacz więcej wideo »

PKW: kamery nie będą dowodem decydującym o ważności wyborów Petru: w zamieszaniu ktoś może fałszować wyniki Video: tvn24 Petru: w zamieszaniu ktoś może fałszować wyniki27.02 | Były szef Nowoczesnej Ryszard Petru stwierdził, że reforma Kodeksu wyborczego była nieprzemyślana. - To jest takie totalne dyletanctwo. Chcieli stworzyć wrażenie, że teraz wybory będą uczciwe, a wcześniej uczciwe jakoby nie były. Zawsze w zamieszaniu istnieje ryzyko, że ktoś może fałszować wyniki wyborów - powiedział Petru. Video: tvn24 Petru: w zamieszaniu ktoś może fałszować wyniki27.02 | Były szef Nowoczesnej Ryszard Petru stwierdził, że reforma Kodeksu wyborczego była nieprzemyślana. - To jest takie totalne dyletanctwo. Chcieli stworzyć wrażenie, że teraz wybory będą uczciwe, a wcześniej uczciwe jakoby nie były. Zawsze w zamieszaniu istnieje ryzyko, że ktoś może fałszować wyniki wyborów - powiedział Petru. zobacz więcej wideo »

Petru: w zamieszaniu ktoś może fałszować wyniki Mazurek: ze wszystkim sobie poradzimy Video: tvn24 Mazurek: ze wszystkim sobie poradzimy27.02 | - Wybory będą przebiegały w sposób właściwy i prawidłowy - zapewniła we wtorek wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek (PiS), pytana o zastrzeżenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządowych. Chodzi między innymi o brakujące 600 milionów złotych. - To kompromitacja. Państwo PiS w pigułce - ocenił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Video: tvn24 Mazurek: ze wszystkim sobie poradzimy27.02 | - Wybory będą przebiegały w sposób właściwy i prawidłowy - zapewniła we wtorek wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek (PiS), pytana o zastrzeżenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządowych. Chodzi między innymi o brakujące 600 milionów złotych. - To kompromitacja. Państwo PiS w pigułce - ocenił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. zobacz więcej wideo »

Mazurek: ze wszystkim sobie poradzimy Schetyna o wyborach samorządowych: państwo PiS w pigułce Video: tvn24 Schetyna o wyborach samorządowych: państwo PiS w pigułce27.02 | - Wybory będą przebiegały w sposób właściwy i prawidłowy - zapewniła we wtorek wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek (PiS), pytana o zastrzeżenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządowych. Chodzi między innymi o brakujące 600 milionów złotych. - To kompromitacja. Państwo PiS w pigułce - ocenił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Video: tvn24 Schetyna o wyborach samorządowych: państwo PiS w pigułce27.02 | - Wybory będą przebiegały w sposób właściwy i prawidłowy - zapewniła we wtorek wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek (PiS), pytana o zastrzeżenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządowych. Chodzi między innymi o brakujące 600 milionów złotych. - To kompromitacja. Państwo PiS w pigułce - ocenił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. zobacz więcej wideo »

Schetyna o wyborach samorządowych: państwo PiS w pigułce Szefernaker: będziemy rozmawiali z PKW na temat konkretnych... Video: tvn24 Szefernaker: będziemy rozmawiali z PKW na temat konkretnych...27.02 | Znajdą się pieniądze na wybory samorządowe; jeśli będą potrzeby związane np. z legislacją, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Spotkanie MSWiA z PKW odbędzie się na pewno - w najbliższych dniach albo w przyszłym tygodniu - mówił we wtorek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Video: tvn24 Szefernaker: będziemy rozmawiali z PKW na temat konkretnych...27.02 | Znajdą się pieniądze na wybory samorządowe; jeśli będą potrzeby związane np. z legislacją, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Spotkanie MSWiA z PKW odbędzie się na pewno - w najbliższych dniach albo w przyszłym tygodniu - mówił we wtorek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. zobacz więcej wideo »

Szefernaker: będziemy rozmawiali z PKW na temat konkretnych... Szefernaker: szefowa KBW najpierw wysłała list do mediów, a... Video: tvn24 Szefernaker: szefowa KBW najpierw wysłała list do mediów, a...27.02 | Paweł Szefernaker podkreślił, że MSWiA jest w stałym kontakcie z Państwową Komisją Wyborczą. Dopytywany o termin spotkania, o którym w poniedziałek wspominał szef PKW, Szefernaker powiedział, że na pewno takie spotkanie się odbędzie. "Jestem przekonany, że w najbliższych dniach czy w przyszłym tygodniu, jeśli tylko zdrowie panu ministrowi Brudzińskiemu pozwoli" - dodał. Video: tvn24 Szefernaker: szefowa KBW najpierw wysłała list do mediów, a...27.02 | Paweł Szefernaker podkreślił, że MSWiA jest w stałym kontakcie z Państwową Komisją Wyborczą. Dopytywany o termin spotkania, o którym w poniedziałek wspominał szef PKW, Szefernaker powiedział, że na pewno takie spotkanie się odbędzie. "Jestem przekonany, że w najbliższych dniach czy w przyszłym tygodniu, jeśli tylko zdrowie panu ministrowi Brudzińskiemu pozwoli" - dodał. zobacz więcej wideo »

Szefernaker: szefowa KBW najpierw wysłała list do mediów, a... Wideo: Radio Zet Bielan: mamy kandydatów na prezydentów 16 miast wojewódzkich

Kukiz'15 postawi na wicemarszałka Sejmu?

Posłanka Agnieszka Ścigaj poinformowała z kolei, że ruch Kukiz'15 najprawdopodobniej w wyborach w Warszawie wystawi kandydaturę wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę.

PiS zdecydował o kandydatach. Nieoficjalnie: Wassermann w Krakowie, Jaki w Warszawie, Płażyński w Gdańsku Patryk Jaki w... czytaj dalej » - Ja w marszałka Tyszkę wierzę i myślę, że będzie on w stanie wygrać te wybory - podkreśliła.

Zgłaszają się kolejni kandydaci

Jak dowiedziała się PAP, także były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz będzie ubiegał się o stanowisko włodarza stolicy.

Ponadto prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak zadeklarował we wtorek w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "jest zdecydowany", by startować w wyborach w stolicy.

Z kolei w lutym prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke oświadczył, że "myśli, że wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy".

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "KAWA NA ŁAWĘ"