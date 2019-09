Ścieki znów trafiają do Wisły. "Pomieszane z deszczówką"

Awaria kolektora w Warszawie. Ścieki spływają prosto do Wisły

Zamiast do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie, ścieki płyną prosto do Wisły. Kolektor ścieków z lewobrzeżnej Warszawy uległ uszkodzeniu. Prezydent Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy. Za kilkadziesiąt godzin zanieczyszczona woda ma dopłynąć do Płocka.

