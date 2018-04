Schwarzenegger wyszedł ze szpitala. "I'm back"





Były gwiazdor filmów akcji i były gubernator Kalifornii, 70-letni Arnold Schwarzenegger, opuścił w piątek szpital Cedar-Sinai Medical Center w Los Angeles po operacji wymiany sztucznej zastawki serca.

Rzecznik Schwarzeneggera Daniel Ketchell oświadczył, że jest on już w domu a jego stan zdrowia jest "doskonały".

Arnold Schwarzenegger w szpitalu. Przeszedł operację na otwartym sercu Arnold... czytaj dalej » Schwarzenegger poddał się 29 marca operacji wymiany sztucznej zastawki serca, którą wszczepiono mu w 1997 roku. Zabieg przeprowadzono w szpitalu w Los Angeles. Aktor cierpi na wrodzoną wadę serca.

Jak relacjonował po operacji gwiazdora jego rzecznik, po wybudzeniu z narkozy Schwarzenegger miał powiedzieć "I’m back" - nawiązując do słynnego cytatu z filmu "Terminator”.

"To prawda: Wróciłem (ang. I’m back - red.). Zasnąłem spodziewając się, że obudzę się z małym cięciem, obudziłem się z dużym, ale obudziłem się i za to należy być wdzięcznym" - napisał na Twitterze aktor. "Dziękuje doktorom i pielęgniarkom. I jestem pełen wdzięczności za wszelkie wiadomości” - dodał.



Sławę i status gwiazdora przyniosły mu filmy akcji, w których grał niemal niezniszczalnego androida - "Terminatora".