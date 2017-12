Video: M. Cepin / TVN24 Wrocław

Schronisko we Wrocławiu jest przepełnione, a kotów przybywa

08.08| Niemal 200 kotów przebywa we wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Prawie połowa z nich to potrzebujące domowego ciepła kocięta. Tymczasem siedzą stłoczone po kilka w klatkach i z ciekawością zerkają na każdego człowieka, który odwiedza schronisko. - Lato to dla nas bardzo gorący okres. Przyjmujemy więcej zwierząt niż wydajemy do adopcji - mówi pracownica schroniska.

