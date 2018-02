Schramm: wykażemy, że doszło do bezprawnego zatrzymania Frasyniuka





»

Osoby, które uczestniczyły w tak zwanej kontrmiesięcznicy smoleńskiej, to są osoby uczestniczyły w legalnym zgromadzeniu - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 mecenas Piotr Schramm, pełnomocnik Władysława Frasyniuka. Przypomniał, że czerwcowa i lipcowa kontrmanifestacja smoleńska w Warszawie była organizowana w tak zwanym trybie uproszczonym, którego nie można zakazać.

- To nie jest tylko kwestia tego, że będziemy się powoływać na kwestię obywatelskiego nieposłuszeństwa. To jest kwestia bezprawnego pozbawienia wolności pana Władysława Frasyniuka i innych Obywateli RP, którzy w tamtym dniu znajdowali się w tym miejscu, gdzie przemarsz miała miesięcznica smoleńska - wyjaśniał w "Faktach po Faktach" TVN24 mecenas Piotr Schramm, pełnomocnik Władysława Frasyniuka.

"Władza demonstruje nierówność wobec prawa" - W zakresie... czytaj dalej » Adwokat zwrócił również uwagę, że podniesiony zostanie także fakt "niedopuszczenia pełnomocników, czyli pozbawienia ich prawa do obrony" oraz "naruszenia nietykalności cielesnej".

- Proszę pamiętać, że te osoby, które uczestniczyły w tak zwanej kontrmiesięcznicy smoleńskiej, to są osoby - tak się akurat składa - uczestniczyły w legalnym zgromadzeniu. Mało kto o tym pamięta, że jedna z osób, która należy do Obywateli RP, zgłaszała to zgromadzenie w ramach tak zwanego zgromadzenia uproszczonego - przypomniał Schramm.

- Władza zapomniała o tym, że zakazać można tylko w związku ze zgromadzeniem cyklicznym organizacji normalnego zgromadzenia, ale nie zgromadzenia realizowanego w trybie uproszczonym. I tak się składa, że udało się nie uzyskać zaprzeczenia, że nie można zgromadzić się w tym dniu i kontrmiesięcznicować smoleńsko - zauważył prawnik.

Schramm podkreślił, że sytuacja dotyczy kontrmanifestacji z 10 czerwca i 10 lipca ubiegłego roku.

"Konstytucja pozwala obywatelowi stosować ją wprost"

- Paradoks polega na tym, że za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u - nie chwalę, nie ganię, przywołuję te czasy - poprzednia ekipa, jak to mówi obecna władza, cały świat obiegły zdjęcia z Święta Niepodległości jak cała Polska płonęła, dlatego że nacjonaliści i narodowcy podpalali niemalże podpalali Warszawę. Nikomu do głowy nie przyszło, żeby w sposób wykonany zabraniać stowarzyszania się i gromadzenia się, czyli realizacji tego, co dzisiaj zabrania PiS, wobec narodowców. Dlatego że to są podstawowe prawa - powiedział Schramm.

- Konstytucja pozwala obywatelowi stosować ją wprost i dlatego wraz z panem Władysławem Frasyniukiem stosujemy ją wprost. Ma prawo się stowarzyszać, ma prawo się gromadzić. Policja nie ma prawa naruszać jego wolności - podkreślił mecenas.

Schramm zauważył, że Frasyniuk "ma prawo do tego, że jeżeli ta manifestacja była legalna - a na szczęście, po raz enty mieliśmy szczęście, ona była legalna - miał prawo tam siedzieć". - I to wykażemy przed sądem - oświadczył Schramm.

CAŁY PROGRAM "FAKTY PO FAKTACH"