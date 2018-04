Video: tvn24

Scheuring-Wielgus o środowym proteście Obywateli RP

Uważam, że każdy obywatel ma prawo wejść do sejmu i przysłuchiwać się, co my tutaj, posłowie robimy - skomentowała Joanna Scheuring-Wielgus środowy protest członków organizacji Obywatele RP, którzy spędzili kilkanaście godzin w biurze Przepustek Sejmu, po tym, jak omówiono im wstępu do Sejmu, mimo że zostali zaproszeni przez posłów opozycji.

