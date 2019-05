"Chcemy zmienić trzy ustawy". Schetyna o ściganiu przestępstw pedofilskich

Video: tvn24

Cała rozmowa z Markiem Sekielskim o filmie "Tylko nie mów...

13.05 | Uderzyło mnie to, że po mniej więcej piętnastu minutach tej rozmowy, kiedy do niego tak na prawdę głęboko dotarło to, przed czym on teraz stoi, z czym się będzie musiał zmierzyć, ten człowiek przestał w ogóle się zajmować Anią, jej krzywdą. (...) Zaczął się koncentrować wyłącznie na sobie, na tym, co się z nim stanie - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marek Sekielski, producent filmu dokumentalnego "Tylko nie mów nikomu", poświęconego pedofilii w polskim Kościele

»