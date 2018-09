Koalicja Obywatelska przedstawi wyborcze hasło i "sześciopak"





»

W najbliższą sobotę podczas konwencji wyborczej w Warszawie Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej zainauguruje kampanię wyborczą do samorządu - zapowiedział lider PO Grzegorz Schetyna w środę w Krynicy-Zdroju. W sobotę zaprezentowane ma zostać m.in. hasło wyborcze koalicji.

Schetyna, wraz z liderką Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer wzięli w środę udział w jednym z paneli XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, który był poświęcony sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. - Mówiliśmy o tym, co udało się nam wspólnie zrobić, jako Koalicji Obywatelskiej, jakie mamy plany w najbliższym czasie - powiedział szef PO na konferencji prasowej.

Sobotnie plany Koalicji Obywatelskiej

Schetyna: nie dzwonię do Biedronia Jako Platforma... czytaj dalej » Przypomniał, że na sobotę rano zaplanowana jest w Warszawie pierwsza wspólna konwencja wyborcza Platformy i Nowoczesnej, która zainauguruje kampanię Koalicji Obywatelskiej przed jesiennymi wyborami samorządowymi. - Przedstawimy "sześciopak", sześć głównych punktów, które będą takimi "kamieniami milowymi" i w tej kampanii samorządowej, ale także w tym, co na pewno będziemy wprowadzać po wyborach parlamentarnych - zapowiedział lider PO.

Koalicja Obywatelska zaprezentuje też w sobotę środowiska, których przedstawiciele znajdą się na jej listach wyborczych. - Zależy nam na tym, żeby mieć pewność, że to, co budujemy, musi być oparte na zasadach zaufania, otwartości, ale też wielkiej odpowiedzialności. Warto zrobić wszystko, żeby z wyborów na wybory, z kampanii na kampanię ta obywatelska, demokratyczna, proeuropejska reprezentacja była coraz silniejsza - podkreślił Schetyna.

Schetyna liczy na zbudowanie szerszej koalicji

Inicjatywa Polska będzie negocjować z PO i Nowoczesną Stowarzyszenie... czytaj dalej » Dodał, że Koalicja Obywatelska osiągnie sukces w jesiennych wyborach samorządowych jeśli będzie miała możliwość zbudowania koalicji w więcej niż ośmiu sejmikach województw. - Jeśli chodzi o miasta, ja mam nadzieję i marzenie, żeby wygrać w 10-12 największych z nich, natomiast w zdecydowanej większości ze 108 prezydenckich miast. To będzie konkret – dodał.

Schetyna poinformował, że wciąż trwają rozmowy nt. dołączenia do koalicji Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej. - Zawsze zaproszenie dla Barbary Nowackiej będzie na każde spotkanie Koalicji Obywatelskiej. Trzeba szukać tego, co łączy, takie sygnały są bardzo ważne. Nam zależy na tym, żeby jej środowisko mogło aktywnie uczestniczyć i w procesie wyborczym, w kampanii wyborczej, potem w samorządzie i publicznych aktywnościach – oświadczył Schetyna.

Trudne relacje lewicowych ugrupowań

Walka o Gdańsk. "Trudne" relacje między PO a Adamowiczem Samorządowe... czytaj dalej » Podczas panelu na XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, w którym Schetyna wziął udział wraz z liderką Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer – szef PO ocenił, że wzajemne relacje ugrupowań lewicowych są trudne i lewica nie może zbudować jednej reprezentacji.

- My jesteśmy zwolennikami czystości i oczywistości relacji. Jeżeli kogoś zapraszamy, także z lewej strony, to po to, żeby zbudować koalicję mocniejszą, z większymi szansami na zwycięstwo, żeby nie przenosić konfliktów do relacji, które udało się zbudować – powiedział Schetyna.

Zaznaczył, że "porozumienie międzypartyjne jest czymś najważniejszym". - W sobotę będziemy przedstawiać to, co udało nam się wspólnie zbudować (...) W sobotę będziemy prezentować nowy pomysł, myślę, że pomysł polityczny bardzo interesujący – dodał szef PO.

Reakcja na inicjatywę Roberta Biedronia

Odniósł się także do politycznych planów obecnego prezydenta Słupska Roberta Biedronia, który zapowiedział, że chce "zmienić oblicze polskiej polityki" i w lutym przyszłego roku ogłosi nowy projekt polityczny.

Biedroń rusza w Polskę. W lutym ogłosi nowy projekt polityczny Robert Biedroń... czytaj dalej » - Jaki będzie pomysł Roberta Biedronia na te wybory samorządowe? Tego nie wiem, on mówi o projekcie europejskim. Dzisiaj dla nas, dla Polski najważniejsze są wybory samorządowe i tylko tym przez najbliższe osiem tygodni będziemy się zajmować – zapowiedział szef PO.

Podkreślił, że "opozycja nie powinna się zajmować sama sobą". - Szczególnie ci, którzy próbują tworzyć projekt polityczny. Ja mam duże doświadczenie z rozmowami z tymi, którzy próbowali projekt polityczny budować, bardzo duże. I zawsze im wszystkim mówiłem: nie szukajcie wrogów po stronie opozycji, wrogiem dzisiaj dla nas są ci, którzy łamią demokrację, niszczą praworządność, depczą konstytucję. To nasi wrogowie i oponenci – stwierdził Schetyna.

Lider PO ocenił, że Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej – także rozszerzona o nowe środowiska - jest szansą na zatrzymanie "złych rządów PiS i obronę samorządów przed centralizacyjną polityką PiS".

"Ocalić samorządy, by pozostały wyspami wolności"

"Abdykowanie w czasie wyborów samorządowych jest oddaniem pola PiS-owi". Robert Biedroń... czytaj dalej » Także szefowa Nowoczesnej oceniła podczas debaty w Krynicy, że ewentualne dołączenie środowisk lewicowych do koalicji byłoby dobrym sygnałem. Jednak w tej chwili – jak mówiła – na Koalicji Obywatelskiej spoczywa odpowiedzialność, by "ocalić samorządy, by pozostały wyspami wolności". - Potem myślimy o kolejnych wyborach, ale z punktu widzenia liderów, celem powinny być wybory parlamentarne, nie wybory do Parlamentu Europejskiego – oceniła Lubnauer. Dodała, że wyborów samorządowych "nie da się pominąć".

Podczas debaty Schetyna podkreślił także, że Koalicja Obywatelska traktuje wybory samorządowe jako pierwszy krok w wyborczym maratonie. - Nie zmienimy, nie upodmiotowimy samorządów, jeżeli nie wygramy wyborów do parlamentu, do Sejmu i Senatu. To będzie absolutnie kluczowe. Dlatego tak traktujemy te kampanie, jako coś wspólnego, jako jedno wyzwanie wyborcze – podkreślił szef PO.

Koalicja Obywatelska liczy na młodych i obywatelski ruch kontroli

Zapowiedział, że na listach Koalicji Obywatelskiej szeroko reprezentowani będą młodzi ludzie. „Będą młodzi ludzie, będzie sporo kobiet, będą też samorządowcy” – dodał. Z kolei Lubnauer podkreśliła, że przedstawiciele Nowoczesnej, którzy znaleźli się na listach Koalicji to „nowe twarze”, osoby, które dotychczas nie były samorządowcami.

Liderzy PO i Nowoczesnej zapowiedzieli także, że będą organizować obywatelski ruch kontroli wyborów, ponieważ ich zdaniem, znowelizowany Kodeks wyborczy daje możliwość fałszowania wyborów. Lubnauer zaapelowała też do Polek i Polaków by angażowali się w wybory samorządowe jako mężowie zaufania i członkowie komisji wyborczych.