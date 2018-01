Video: tvn24

Jacek Sasin o koalicji PO z Nowoczesną

26.01 | - To jest plan Schetyny, co do tego nie ma wątpliwości - mówi o nowo utworzonej koalicji PO i Nowoczesnej Jacek Sasin z PiS. Jego zdaniem, lider PO po prostu chce wchłonąć swoich partnerów. - On chciałby być jedyną partią opozycyjną, żeby doprowadzić do takiej polaryzacji, że z jednej strony PO a z drugiej PiS i nikt więcej - twierdził Sasin.

