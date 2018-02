"Będziemy wykorzystywać każdą okazję dla obniżenia ceny, jaką za błędy PiS płacą Polacy"





Polska jest coraz bardziej osamotniona i pozbawiona sojuszników, którzy mogliby wesprzeć polskie racje w stosunkach z Rosją - powiedział w sobotę podczas Rady Krajowej PO lider partii Grzegorz Schetyna.

Schetyna powiedział, że rządzące Polską od ponad dwóch lat Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło międzynarodowy wizerunek Polski i osłabiło pozycję państwa praktycznie w każdym tradycyjnym kierunku naszej polityki zagranicznej.

Szef PO ocenił, że Polska znajduje się w głębokim kryzysie, jeśli chodzi o stosunki z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Ukrainą.

- Straciliśmy pozycję lidera całego regionu Europy Środkowej, przestaliśmy być nieformalnym reprezentantem naszego regionu w Trójkącie Weimarskim - mówił.



Według lidera PO przestała istnieć solidarność krajów Grupy Wyszehradzkiej, a Polska jest coraz bardziej osamotniona i pozbawiona sojuszników, którzy mogliby wesprzeć polskie racje w stosunkach z Rosją.

Polska "była ważnym sojusznikiem"

Schetyna stwierdził, że w latach 1989-2015 Polska zwiększyła swoje bezpieczeństwo przez wstąpienie do NATO, wykorzystała swój potencjał jako członek UE i była ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych oraz partnerem m.in. dla Francji i Niemiec.



- Obecny tu dzisiaj razem z nami Radosław Sikorski jako szef MSZ w naszym rządzie przekonał do tego projektu najważniejsze stolice Europy - pamiętamy o tym - dodał.

"PiS zachowuje się jak zakompleksiony prowincjusz"

Schetyna mówił, że całe pokolenia rodaków pracowały, by osiągnąć wysoką pozycję Polski w świecie.



- Marnotrawiąc cały ten wysiłek Polaków rząd PiS przykleja nam wszystkim gęby tępego i zadowolonego z siebie ksenofoba, zaściankowego antysemity, międzynarodowego awanturnika, przeciwnika cyklistów, rycerza spraw dawno słusznie przegranych. Wbrew sloganom o wielkiej Polsce PiS zachowuje się jak zakompleksiony prowincjusz, a nie jak elita kraju, który umie twórczo łączyć dumę ze swoich dokonań z niezbędną dozą samokrytycyzmu, zwłaszcza gdy dotyczy to postaw zdecydowanych mniejszości czy zgoła jednostek - ocenił Schetyna.



Skutki tej polityki - jak ocenił - poróżniły nas z sojusznikami i są dla kraju katastrofalne.

Dwie misje PO

Schetyna podkreślił, że PO będzie miała dwie misje przed wyborami : recenzowanie rządów PiS oraz drugą, "niestandardową", wywołaną "skrajną nieodpowiedzialnością rządzących".



- Będziemy wykorzystywać każdą okazję dla obniżenia ceny, jaką za błędy PiS płacą Polacy i Polska - zapowiedział lider PO. Elementem takich działań PO - podkreślił - ma być m.in. przedłożony przez Platformę projekt zmiany ustawy o IPN. Schetyna zapowiedział, że takich inicjatyw będzie więcej.

Scenariusz przyjęcia przez Polskę euro

- Jedną z kluczowych debat, które chcemy w tych kilkunastu najbliższych miesiącach przeprowadzić, to będzie debata o stosunku Polski do wprowadzenia euro. Wszyscy widzimy, że strefa unii walutowej dynamicznie się odbudowuje, zwłaszcza po wyjściu Brytyjczyków to ona stanie się prawdziwym rdzeniem Unii Europejskiej, a krajom spoza strefy przypadnie co najwyżej rola peryferyjna – mówił Schetyna.



Podkreślił, że Polska powinna być właśnie w rdzeniu Unii. - Dla nas euro to nie jest ideologiczny fetysz, którego należy się bezwarunkowo bać, albo który trzeba bezwarunkowo wielbić. Wspólna europejska waluta to dla nas kolejne ważne narzędzie, które należy wykorzystać do realizacji naszych interesów, do wzmocnienia siły i pozycji Polski, do budowania dobrobytu Polaków – przekonywał szef PO.



Dodał, że podjęcie ewentualnej decyzji w tej sprawie pozwoliłoby "skutecznie bronić polskich interesów w negocjacjach budżetowych, w walce o dostęp do europejskich rynków, a także zapewniłoby naszemu krajowi "powrót do grona państw decydujących o przyszłym kształcie wspólnoty".



Zapowiedział, że Platforma zaproponuje scenariusz przyjęcia przez Polskę euro.