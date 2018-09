"Nie dzwonię do Roberta Biedronia, nie mażę się. Chłopaki nie płaczą"





My nie rywalizujemy po stronie opozycji, nie powinniśmy rywalizować między sobą, a szukać tego, co jest wspólne, budować szerszy front - podkreślił Grzegorz Schetyna. Lider PO w "Kropce nad i" w TVN24 komentował w ten sposób zapowiedź utworzenia przez Roberta Biedronia nowego ugrupowania opozycyjnego.

Do Koalicji Obywatelskiej - oprócz liderów PO i Nowoczesnej - Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer - dołączyła w środę Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska.

Grzegorz Schetyna przyznał w "Kropce nad i", że prowadzi rozmowy "z wieloma środowiskami" o utworzeniu "szerszej formuły niż tylko dwóch partii sejmowych". - Zależy nam na tym, żeby to była formuła bardzo centrowa, ale jednak z liberalnym, konserwatywnym, lewicowym i prawicowym akcentem - powiedział. Biedroń rusza w Polskę. W lutym ogłosi nowy projekt polityczny Robert Biedroń... czytaj dalej »

"Chłopaki nie płaczą"

Tymczasem we wtorek inny polityk opozycji - prezydent Słupska Robert Biedroń - zapowiedział utworzenie w ciągu sześciu miesięcy własnej formacji politycznej. Odnosząc się do tej decyzji, Grzegorz Schetyna ocenił, że Biedronia "nie interesują wybory samorządowe, on się nastawia na wybory europejskie".

We wtorek w "Kropce nad i" prezydent Słupska zwrócił się także do lidera PO ze słowami: - Niech Grzegorz się nie maże, że nie chcę od niego odebrać (telefonu). Ja mogę się z nim spotkać i rozmawiać, bo to bardzo ważne, żeby rozmawiać o Polsce.

- Nie dzwonię do Roberta Biedronia, nie mażę się, chłopaki nie płaczą - odpowiedział w czwartek Schetyna. - Niepotrzebnie ktoś, kto mówi o integracji opozycji, chce ją dzielić czy zakłada jakąś rywalizację - stwierdził. - My nie rywalizujemy po stronie opozycji, nie powinniśmy rywalizować między sobą, a szukać tego, co jest wspólne, budować szerszy front - zaznaczył.