Ojciec i brat przylecieli do młodej Saudyjki. Ona się boi, oni chcą ją widzieć

"Od października Arabia Saudyjska walczy z czarnym PR"

Arabia Saudyjska to kraj, który kieruje się "zupełnie innymi zasadami". - Najważniejsze jest to, żeby nie występować poza kanon reguł i pewnych zasad - stwierdziła w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS doktor Magdalena El Ghamari z Collegium Civitas. Odniosła się w ten sposób do problemów, z jakimi spotykają się kobiety w Arabii Saudyjskiej. Znawca Bliskiego Wschodu Ryszard Malik uważa, że 18-letniej Saudyjce, którą zatrzymano na lotnisku w Bangkoku nic nie grozi, bo od października Arabia Saudyjska "walczy z czarnym PR".

