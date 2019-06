Rzeczniczka Białego Domu rezygnuje

Z końcem miesiąca z funkcji rzeczniczki prasowej Białego Domu rezygnuje Sarah Sanders - poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w mediach społecznościowych. Nazwisko jej następcy nie zostało jeszcze ogłoszone. Sanders z Trumpem współpracowała ponad trzy lata.

"Ona jest wojownikiem. Przeszliśmy wiele razem. Jest twarda, ale dobra" - napisał Trump na Twitterze, wyjaśniając, że Sanders po zakończeniu pracy w Białym Domu zamierza powrócić do swojego domu w Arkansas.

Sanders swoją pracę nazwała "zaszczytem na całe życie". - Kochałam każdą minutę, nawet te ciężkie - przyznała.



After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 czerwca 2019

Wróci do rodzinnego stanu

"Bóg chciał, by Donald Trump został prezydentem" Rzeczniczka... czytaj dalej » - Mam trójkę wspaniałych dzieci i zamierzam spędzić z nimi trochę więcej czasu - potwierdziła 36-letnia rzeczniczka, która podczas swojego urzędowania często łamała zasadę organizowania regularnych briefingów prasowych prezydenta USA.

Według agencji Reuters w Białym Domu pojawiły się spekulacje, że Sanders być może będzie ubiegała się o stanowisko gubernatora Arkansas, które niegdyś piastował jej ojciec, Mike Huckabee.

- Jeśli uda się jej stanąć do wyborów, myślę, że może odnieść sukces - oświadczył Trump.

Agencje zwracają uwagę, że Sanders potrafiła jako rzeczniczka Białego Domu stać się jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników i doradców Donalda Trumpa.

Była jedną z niewielu osób, które pozostały przy nim od kampanii wyborczej w 2016 roku. Z amerykańskim prezydentem współpracowała 3,5 roku. W styczniu tego roku w udzielonym wywiadzie dla chrześcijańskiej stacji telewizyjnej CBN przyznała, że "Bóg chciał, by Donald Trump został prezydentem".

Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW Sanders z Donaldem Trumpem współpracowała 3,5 roku