Sanna Marin najmłodszym szefem rządu na świecie. Prezydent wręczył jej nominację

Spokojny wypoczynek w Finlandii. "Masz dla siebie całe to...

Prezenter pogody TVN, a także autor książek i przewodników Tomasz Zubilewicz podczas kilku pobytów świetnie poznał Finlandię. O swojej podróży do Parku Narodowego Oulanka opowiedział w programie "Pokaż nam świat". - Nie ma tam biletów. Możesz wejść, przyjechać, rozbić się w dowolnym miejscu. Nikt ciebie nie wygoni. Jeżeli masz dużo czasu wolnego, to możesz nie tylko spędzić tam całe lato, ale również jesień. Masz się zregenerować, wypocząć, masz po prostu dla siebie całe to miejsce - mówił. - Jeżeli chodzi o szałasy, są bardzo fajne miejsca przygotowane do tego, żeby spędzić tam noc. Jest miejsce na ognisko, blisko wody, masz przygotowane drewno - powiedział w rozmowie z Jakubem Poradą.

