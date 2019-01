"Oskarżanie Iranu nie uwolni Europy od odpowiedzialności za chronienie terrorystów"





Foto: Twitter - Javad Zarif | Video: Reuters Archive Przyczyną sankcji jest m.in. irański program jądrowy. Nagranie z 2005 roku

Sankcje nałożone przez Unię Europejską na Iran z powodu domniemanych planów zabójstw na jej terytorium "nie uwalniają Europy od odpowiedzialności za udzielanie schronienia terrorystom" - oświadczył we wtorek szef dyplomacji Iranu Mohammad Dżawad Zarif.

To reakcja na podjętą tego dnia przez UE decyzję o zamrożeniu aktywów jednostki irańskiego wywiadu oraz dwóch jej pracowników za planowanie ataków na terenie krajów unijnych.

Chodzi o próbę zabójstwa w Danii, do której miało dojść w 2018 roku, a także niedoszły zamach na wiec irańskiej opozycji w czerwcu 2018 roku pod Paryżem. We wtorek także Holandia poinformowała, że ma "silne podejrzenia, iż to Iran był zaangażowany" w zabójstwo dwóch jej obywateli irańskiego pochodzenia - w 2015 i 2017 roku.

"Udzielanie schronienia terrorystom"

"Europejczycy, w tym Dania, Holandia i Francja, udzielają schronienia MEK - którzy zabili 1200 Irańczyków i sprzyjali zbrodniom Saddama (Husajna - red.) wobec irackich Kurdów - jak również innym terrorystom dokonującym morderstw niewinnych Irańczyków w Europie. Oskarżanie Iranu nie uwolni Europy od odpowiedzialności za udzielanie schronienia terrorystom" - napisał na Twitterze minister Zarif.



Wspomniane przez niego MEK to Organizacja Bojowników Ludowych Iranu, opozycyjne ugrupowanie zbrojne, które przez władze w Teheranie jest uznawane za grupę terrorystyczną.

Źródło: Tasnim (CC-BY 4.0) / Erfan Kouchari Irańczycy protestują przeciwko zagranicznym sankcjom na ich kraj