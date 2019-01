Zaginął nauczyciel z Polski. Ostatnie zdjęcie opublikował z meksykańskiej Tijuany

25.01 | Meksykańskie rodziny szukają swoich bliskich. Publikują zdjęcia w Internecie mają nadzieję, że dowiedzą się co stało się z ich bliskimi. Liczba zaginięć z roku na rok wzrasta. Dziennikarze i organizacje broniące praw człowieka nie mają wątpliwości, że to skutek wojny domowej.

26.01 | Policja z San Diego w amerykańskim stanie Kalifornia poszukuje nauczyciela z krakowskiego liceum. 30-letni Michał Krówczyński poleciał do Stanów Zjednoczonych na urlop i tam zaginął. Jednymi z ostatnich, którzy widzieli go na miejscu są jego pochodzący z Polski przyjaciele. O zaginionym Polaku informują amerykańskie media.

Video: 2019 Cable News Network All Right Reserved

Foto: 2019 Cable News Network All Right Reserved | Video: 2019 Cable News Network All Right Reserved

San Diego. Zaginął 30-letni Michał Krówczyński