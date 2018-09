Gorączka i kaszel. Stu pasażerów źle się poczuło w czasie lotu





Tuż po przylocie do Nowego Jorku airbus linii Emirates został objęty kwarantanną. W czasie lotu z Dubaju wielu pasażerów źle się bowiem poczuło. Według oświadczenia amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób na niepokojące objawy, takie jak gorączka czy kaszel, skarżyło się około 100 osób. Ostatecznie okazało się, że 19 z nich wymagało pomocy medycznej.

Airbus A388 z około 500 pasażerami na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku w środę chwilę po godzinie 9 rano czasu lokalnego.

Rzeczniczka linii Emirates przekazała, że w czasie lotu z Dubaju źle poczuło się 10 pasażerów. Według mediów liczba ta jest jednak dużo większa. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) poinformowało w oświadczeniu, że w sumie na niepokojące objawy, takie jak gorączka czy kaszel, skarżyło się około 100 osób - pasażerów i członków załogi.

Pracownicy służby zdrowia czekali na nich na płycie lotniska. Lekarze i celnicy zajęli się między innymi mierzeniem temperatury pasażerów. Biuro burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio przekazało, że 10 osób trafiło do szpitala, a kolejnych 9 wymagało pomocy medycznej, jednak jej odmówiło. Jak poinformowano, objawy chorych wskazują na grypę.

Rzecznik burmistrza Eric Phillips wyjaśnił, że niektórzy pasażerowie wracali z Mekki, która walczy obecnie z epidemią tej choroby.

"Nie zakrywali ust"

Znajdująca się na pokładzie Erin Sykes relacjonowała w rozmowie z News 4 New York, że niektórzy pasażerowie źle się czuli jeszcze przed wejściem do samolotu. - Stali w kolejce i kaszleli. Nie zakrywali ust - opowiadała. Jak mówiła, sytuacja ją zaniepokoiła, więc jeszcze przed startem poprosiła stewardessę o maskę. Ta miała jej jednak odpowiedzieć, że na pokładzie żadnych nie ma. - Położyłam więc na głowie i kurtkę, i koc. Tak odbyłam cały lot, bo tyle osób kaszlało. I to bardzo mocno - dodała.

Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders poinformowała, że o sytuacji powiadomiony został prezydent Donald Trump.