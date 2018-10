Samolot lądował na wodzie. Armia pokazała nagranie z akcji ratunkowej

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Samolot lądował na wodzie. Armia USA pokazała nagranie

01.10 | Amerykańska marynarka udostępniła nagranie z akcji ratunkowej po awaryjnym wodowaniu samolotu na lagunie w Mikronezji, które miało miejsce w piątek. Jeden z biorących udział w akcji żołnierzy USA relacjonował, że jeszcze przed wodowaniem zauważył, że samolot "był o wiele za nisko". - natychmiast rzuciliśmy się do łodzi i popłynęliśmy w jego kierunku - powiedział John Monahan. - Samolot lekko przechylał się do tyłu, wiedzieliśmy, ze gdy do środka wleje się za dużo wody, może zatonąć - dodał. Dzięki sprawnej pomocy udało się uratować wszystkie osoby na pokładzie.

