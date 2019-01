Bus zaczął się staczać, pasażerki wyskakiwały. Jedną przytrzasnęły drzwi. Zginęła

Video: tvn24

Bus zaczął się staczać. Pasażerki wyskakiwały, jedna zginęła

04.01 | Miały jechać do pracy, wsiadły do busa. Ten nagle zaczął się staczać prosto na budynek. Dwóm kobietom udało się wyskoczyć, trzeciej już nie. Przytrzasnęły ją drzwi. Zmarła na miejscu. Do wypadku doszło w gminie Strawczyn (województwo świętokrzyskie).

»