"Mama delfin nie jest gotowa opuścić swoje martwe cielę". Niezwykłe nagranie z Florydy





»

"Naprawdę trudno na to patrzeć. Ten obraz będzie siedział w naszej głowie przez jakiś czas"- tak opisano wideo, które trafiło do sieci w poniedziałek. Na nagraniu widać samicę delfina, która podtrzymuje bezwładne ciało młodego osobnika, wypływając z nim raz po raz na powierzchnię wody.

Nagranie pokazujące samicę delfina, która pływa z ciałem martwego młodego w okolicach Indian Shores na Florydzie, pojawiło się w mediach społecznościowych 3 czerwca.

Widać na nim, jak matka ociera się o bezwładne ciało małego delfinka. Próbuje je przez chwilę utrzymywać na powierzchni wody. Towarzyszy jej drugi dorosły osobnik, który niebawem odpływa.

Niezwykłe, ale nie pierwsze

Nie jest to pierwsze tego typu zaobserwowane zachowanie delfina.



Tajemniczy gość u wybrzeży Norwegii. "Rosyjska marynarka wojenna szkoli białuchy" Oswojona białucha... czytaj dalej » Naukowcy z włoskiego Instytutu Badawczego Tethys, obserwujący populację delfinów butlonosych w Zatoce Amvrakikos w Morzu Śródziemnym, byli świadkami podobnego zdarzenia w 2006 roku.



Widzieli delfina, który wielokrotnie podnosił martwe cielę na powierzchnię. - Powtarzało się to wielokrotnie, czasami gorączkowo, podczas dwóch dni obserwacji - wspomina zdarzenie Joan Gonzalvo, badająca delfiny. - Matka nie była w stanie oddalić się od martwego młodego. Wydawała się niezdolna do zaakceptowania śmierci.



Taka sama obserwacja pojawiła się w komentarzu do czerwcowego nagrania umieszczonego na Twitterze lokalnej firmy produkującej kajaki na Florydzie.

"Mama delfin nie jest gotowa opuścić swoje martwe cielę i podtrzymuje je, płynąc szlakiem nabrzeżnym" - napisano.

"Trudno stwierdzić na pewno bez zbadania sprawy, ale cielę mogło zostać uderzone przez łódź. Nie zakładajcie, proszę, że skoro delfiny są szybkie, to nie można uderzyć" - dodano.

W komentarzu pod nagraniem autorzy dodają też: "Naprawdę trudno na to patrzeć. Ten obraz będzie siedział w naszej głowie przez jakiś czas".

Jak ludzie

40 kilogramów plastiku w żołądku wieloryba. Przed śmiercią wymiotował krwią W żołądku młodego... czytaj dalej » Badacze z amerykańskiej organizacji zajmującej się ochroną przyrody National Wildlife Federation (NWF) twierdzą, podobnie jak instytut Tethys, że zachowania przypominające ludzką żałobę zauważono u wielu gatunków ssaków: orek, słoni, żyraf, naczelnych, ale także u niektórych ptaków i żółwi.

- Nie mam wątpliwości, że te zwierzęta mają silne więzi z innymi osobnikami. W takich przypadkach jak ten, zachowania zwierząt wobec przedwczesnej śmierci własnego potomstwa, trudno byłoby mi sobie wyobrazić, że może to być coś innego niż okazywanie żalu - komentuje nagranie biolog Robin Baird.



Delfiny uważane są przez naukowców za wspaniałych rodziców. Podobnie jak u ludzi, młode przychodzą na świat bez umiejętności ułatwiających przetrwanie. Pierwszą lekcją, jakiej matka udziela młodemu, jest odpowiednie oddychanie. Później cielęta uczą się od rodziców, jak pływać i zdobywać pożywienie. Nabywają też pierwszych umiejętności "społecznych", pozwalających im funkcjonować w stadzie.