Jeden wydrukował banknoty, drugi chciał nimi zapłacić. Nastolatkom grożą surowe kary

Brak znaków wodnych, nierówne wycięcie, awers do góry nogami - te banknoty trudno było uznać za oryginały. 18-letni chłopak wpadł, kiedy próbował zapłacić nimi w sklepie. Kłopoty będzie miał też jego kompan, który wydrukował pieniądze na domowej drukarce.

Dwóch nastolatków z Wałbrzycha stwierdziło, że wydrukują sobie pieniądze. Wzór mieli na pendrivie, do tego laptop i drukarka. Setki wyszły trochę nierówno, ale chłopakom najwyraźniej to nie przeszkadzało. W przeciwieństwie do ekspedientki sklepu, w którym jeden z nastolatków chciał nimi zapłacić.

- Kobieta zorientowała się, że 18-latek płaci za zakupione produkty spożywcze sfałszowanymi banknotami i wezwała policjantów. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili, że zostały one wydrukowane na domowej drukarce. Świadczyły o tym między innymi: brak znaków wodnych, ten sam numer banknotu, nierówne wycięcie papieru oraz odwrócony do góry nogami wydruk na awersie. Nastolatek został zatrzymany - informuje Marcin Świeży, rzecznik wałbrzyskiej policji.

Zagrożeni wysoką karą

Metoda "na policjanta" niestety nadal działa. Seniorzy oszukani na 250 tysięcy złotych Na dworcu... czytaj dalej » Wtedy wyszło, że chłopak nie działał sam. Miał wspólnika, który wydrukował banknoty. Również 18-latka, również z Wałbrzycha. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. W jego mieszkaniu znaleziono laptopa i drukarkę, które posłużyły do przestępstwa.

Wydawać by się mogło, że przecież nic poważnego się nie stało. Ale paragrafy na to, co zrobiło dwóch nastolatków, są poważne.

- Prokurator przedstawił pierwszemu z podejrzanych dwa zarzuty: usiłowania oszustwa oraz wprowadzenia do obiegu fałszywych banknotów, za co grozi kara do dziesięciu lat więzienia. Drugiemu z nastolatków przedstawiono zarzut podrabiania pieniędzy. W tym przypadku 18-latek może spędzić za kratami nawet 25 lat - przyznaje Świeży.

Obaj zostali objęci policyjnym dozorem.

Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl