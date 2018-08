Salwador zerwał stosunki z Tajwanem. "Na świecie są tylko jedne Chiny"

Prezydent Republiki Salwadoru Salvador Sanchez Ceren poinformował we wtorek, że jego kraj zerwał stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, by nawiązać je z Chińską Republiką Ludową. Pod presją władz w Pekinie liczba krajów uznających niepodległość Tajwanu spadła do 17.

Komunistyczne Chiny uznają rządzony demokratycznie Tajwan za zbuntowaną prowincję i nigdy nie wykluczyły możliwości siłowego przejęcia kontroli nad wyspą. Gdy w 2016 roku prezydenturę na Tajwanie objęła Caj Ing-wen – polityk wywodząca się z proniepodległościowej Demokratycznej Partii Postępowej – Pekin zawiesił oficjalne kontakty z Tajpej, nasilił działania wojskowe w pobliżu wyspy i zwiększył presję na rzecz izolacji dyplomatycznej Tajpej na arenie międzynarodowej.

"Musimy być twardzi, aby nikt nie mógł wymazać istnienia Tajwanu" Władze ChRL żądają od wszystkich krajów, z którymi utrzymują stosunki dyplomatyczne, by uznawały zasadę "jednych Chin" i nie utrzymywały stosunków z Tajwanem.

Tajpej traci poparcie

Salwador jest piątym krajem, który zrywa oficjalne relacje z Tajpej, by nawiązać je z Pekinem, od kiedy Caj została zaprzysiężona. W tym roku taką decyzję podjęły Burkina Faso i Republika Dominikany. Wiele spośród państw, które wciąż utrzymują stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, to małe i biedne kraje Ameryki Środkowej i Pacyfiku, takie jak Belize czy Nauru. Jedynym europejskim sojusznikiem dyplomatycznym Tajwanu pozostaje Watykan.



"Rząd Republiki Salwadoru uznaje, że na świecie są tylko jedne Chiny, że rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym reprezentantem całych Chin, i że Tajwan jest nieodłączną częścią chińskiego terytorium" - głosi wspólne oświadczenie, podpisane we wtorek przez ministrów spraw zagranicznych Salwadoru i Chin Carlosa Castanedę i Wanga Yi.

Prezydent Sanchez Ceren ocenił, że relacje z Chinami przyniosą jego krajowi "wielkie korzyści". Salwador utrzymywał stosunki dyplomatyczne z Tajwanem od 1933 roku.

Prezydent Tajwanu: dowód na chińską presję

Prezydent Caj oświadczyła we wtorek, że Tajwan nie ugnie się pod presją Chin, a decyzję Salwadoru oceniła jako kolejny dowód na chińską presję. - Zwrócimy się w stronę krajów wyznających podobne do nas wartości, by walczyć z coraz bardziej wymykającym się spod kontroli zachowaniem Chin na arenie międzynarodowej - powiedziała.



Tajwański minister spraw zagranicznych Joseph Wu oświadczył z kolei, że Tajpej nie jest skłonne prowadzić z Pekinem "rywalizacji na pieniądze". Dodał, że od zeszłego roku Salwador wielokrotnie prosił o "olbrzymią pomoc finansową" na budowę portu, ale Tajwan nie mógł wspomóc tej "niezrównoważonej inwestycji".

"Niepokojąca" decyzja

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Salwadorze Jean Manes oceniła na Twitterze, że decyzja władz tego kraju jest "niepokojąca z wielu powodów" i "bez wątpienia wpłynie na nasze relacje z rządem" Salwadoru.



EE.UU está analizando la decisión de #ElSalvador. Es preocupante por muchas razones, entre las que se incluye romper una relación de más de 80 años con #Taiwán. Sin duda, esto impactará nuestra relación con el gobierno. Seguimos apoyando al pueblo salvadoreño. — Jean Manes (@USAmbSV) 21 sierpnia 2018



Sprawa Tajwanu jest jednym z punktów zapalnych w coraz bardziej napiętych stosunkach na linii Waszyngton-Pekin. USA uznają zasadę "jednych Chin" i nie utrzymują oficjalnych relacji z Tajwanem, ale prowadzą z nim kontakty nieoficjalne i sprzedają wyspie uzbrojenie.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w ubiegłym tygodniu nową ustawę o autoryzacji wydatków na obronę narodową, w której Chiny obok Rosji uznano za jednego z "najgroźniejszych rywali Stanów Zjednoczonych". Ustawa, przeciwko której protestowało chińskie MSZ, zakłada "długookresową strategiczną rywalizację z Chinami" oraz nasilenie współpracy wojskowej z Tajwanem.