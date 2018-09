10 lat więzienia. Były prezydent skazany

Foto: PAP/EPA Video: Reuters

Salwador zerwał stosunki z Tajwanem i nawiązał je z ChRL

21.08 | Prezydent Republiki Salwadoru Salvador Sanchez Ceren poinformował we wtorek, że jego kraj zerwał stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, by nawiązać je z Chińską Republiką Ludową. Pod presją władz w Pekinie liczba krajów uznających niepodległość Tajwanu spadła do 17.

»