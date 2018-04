Syn pakistańskich imigrantów szefem brytyjskiego MSW

Brytyjska szefowa MSW podała się do dymisji

Foto: Wikipedia CC BY 2.0 /Foreign and Commonwealth Office Video: Reuters TV

29.04 | Brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd podała się w niedzielę wieczorem do dymisji. Główny powód to skandal dotyczący polityki migracyjnej i celów deportacyjnych przyjętych przez jej resort. Premier Theresa May przyjęła jej rezygnację ze stanowiska.

