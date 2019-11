Przyjechali do Polski do pracy, nie żyją. "Nie wiedzieli, że w pomieszczeniu nie ma tlenu"

Na Białorusi we wtorek rozpoczęło się głosowanie przedterminowe w wyborach do niższej izby parlamentu, Izby Reprezentantów. Potrwa w tej formie do soboty, w niedzielę 17 listopada będzie główny dzień wyborów. Instytucja głosowania przedterminowego jest krytykowana przez białoruską opozycję i aktywistów praw człowieka. Zwracają uwagę na to, że w nocy urny z głosami nie są kontrolowane. zobacz więcej »