"Stefan W. jako nieletni przejawiał objawy zdemoralizowania"

Stefan W. chciał, by Jarosław Kaczyński został dyktatorem....

Foto: tvn24 Video: Jan Piotrowski / Fakty w Południe

Stefan W. chciał, by Jarosław Kaczyński został dyktatorem....

Chciał opuścić województwo pomorskie, bo tam rządzi Platforma, jest zwolennikiem PiS-u i chciałby, żeby Jarosław Kaczyński został dyktatorem - to informacje, jakie przekazał Służbie Więziennej dzień przed wyjściem na wolność Stefan W. Taką notatkę, do której dotarł portal tvn24.pl, dostała policja. Były też informacje od matki zabójcy, że może planować coś złego. Co z tymi informacjami zrobiły służby?

»