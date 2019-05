"Niezwłocznie należy wznowić karmienie i nawadnianie Vincenta"

Foto: Reuters

11.06 | Sprawa Vincenta Lamberta: Francja kłóci się o eutanazję

Sparaliżowany mężczyzna czeka na eutanazję we Francji. O zgodę na odłączenie go od aparatury walczyła jego żona, ale przeciwnicy tej decyzji opublikowali nagranie, które podobno udowadnia, że pacjent cały czas jest świadomy. Choć lekarze twierdzą, że to tylko propaganda, sprawa na nowo wywołała we Francji dyskusję o eutanazji.

