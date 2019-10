Miała znęcać się psychicznie i fizycznie nad Violettą Villas. Sąd utrzymał wyrok

Foto: Adam Hawałej/PAP Video: TTV

Violetta Villas została wykorzystana i opuszczona przed...

6.08 | Nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie majątku po Violetcie Villas. Majątek artystki - w tym dom - po jej śmierci przeszedł w ręce opiekunki Violetty Villas. Dziś, po latach, kobieta jest oskarżona o znęcania się nad piosenkarką i nieudzielanie jej pomocy w ostatnich miesiącach życia. Reporterka TTV Sylwia Widziak dotarła natomiast do informacji, z których wynika, że Violetta Villas zapisała opiekunce majątek, nie mając świadomości tego, co robi. Według biegłych może to prowadzić do podważenia testamentu artystki.

»