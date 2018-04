Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił w poniedziałek lidera deathmetalowej grupy Behemoth Adama Darskiego, ps. "Nergal", oskarżonego o publiczne znieważenie polskiego godła. Sprawa dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu pt. "Rzeczpospolita Niewierna".

Nergal usłyszał zarzut znieważenia godła RP. Obrona: to ekspresja artystyczna Dwie osoby... czytaj dalej » Adam Darski i Maciej G. zostali oskarżeni o publiczne znieważenie godła Rzeczypospolitej Polskiej podczas trasy koncertowej "Rzeczpospolita Niewierna", a Rafał W. - o udzielenie pomocy w popełnieniu tego przestępstwa. Trasa odbyła się we wrześniu i październiku 2016 roku.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił wszystkich mężczyzn.

Sąd w uzasadnieniu wskazał, że istnieją przepisy, które ustalają, co do jest godło państwowe - "jest to wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu".

- Godłem RP nie jest zatem jakikolwiek obraz orła, lecz tylko i wyłącznie ten opisany wcześniej. Skoro tak, to rysunek orła stworzony przez Rafała W. nie może być uznany za zawierający w swojej treści godło RP, albowiem brak mu istotnego, niezbędnego elementu, jakim jest korona. Orzeł bez korony nie jest bowiem godłem RP - uzasadnił Marek Kapała, sędzia Sądu Okręgowego.

Sędzia dodał także, że plakat "jest jedną z dziedzin sztuki".

- Twórca plakatu korzysta z ochrony artykułu 73. Konstytucji RP, gwarantującego wolność twórczości artystycznej, rozumianej jako sposób wyrażania i przekazania określonej myśli czy idei - powiedział sędzia.

Dodał także, że Darskiemu i dwóm innym oskarżonym nie można udowodnić, że mieli znieważyć godło polskie w sposób celowy i intencjonalny.

- Tak, jak nie każde spowodowanie śmierci jest morderstwem, tak nie każdy rysunek, na którym wykorzystano symbole w sposób niewłaściwy, czy też nawet nieakceptowany, stanowi przestępstwo znieważenia tego symbolu (…) Znieważeniem będzie przykładowo oblanie, oplucie, podeptanie, podpalenie i inne podobne czynności – wyjaśnił sędzia.

Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator zapowiada złożenie apelacji w tej sprawie.

"Rzeczpospolita niewierna"

Trasa zespołu Behemoth "Rzeczpospolita Niewierna" odbywała się między 30 września a 10 października 2016 roku. Promowała ona - m.in. na plakatach i w internecie - grafikę przedstawiającą wizerunek białego orła bez korony: zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna".

W toku śledztwa prokuratorzy uzyskali opinie biegłych z zakresu heraldyki oraz historii i ikonografii, z których wynika, że w grafice celowo zniekształcono wzór godła RP celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej i wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście po zawiadomieniu złożonym przez radnego gdyńskiej dzielnicy Karwiny Marka Dudzińskiego oraz Ryszarda Nowaka, przedstawiciela Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami.

