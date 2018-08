Polska odpowiedziała Komisji Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Trybunał w Luksemburgu orzekł w sprawie Polski

25.07 | Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie tego, czy można przeprowadzać ekstradycje do Polski w obliczu zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzonych przez PiS. Sędziowie unijni uznali, że jeśli jakiś sąd w innym kraju UE ma wątpliwość co do tego, czy w Polsce można liczyć na sprawiedliwy proces, to wręcz musi zatrzymać procedurę ekstradycji.

