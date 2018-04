Sąd: ginekolog winny gwałtu na pacjentce

Znalazła go w internecie, umówiła się na wizytę. Ginekolog stwierdził, że niezbędny jest zabieg. 21-latka zgłosiła się do niego tego samego dnia. Dostała środki znieczulające, a potem straciła świadomość. Wtedy miała zostać zgwałcona przez lekarza. W poniedziałek Piotr P. został skazany na cztery lata więzienia.

Proces był poszlakowy, ale prokuratura od początku nie miała wątpliwości co do winy Piotra P. Za gwałt groziło mu od dwóch do 12 lat więzienia.

Lekarz nie przyznawał się do winy.

Jest wyrok

Ze względu na dobro poszkodowanej, cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich wydał wyrok.

- Uznaję oskarżonego Piotra P. za winnego i wymierzam mu karę czterech lat pozbawienia wolności za dopuszczenie się do zarzucanego mu czynu oraz wymierzam zakaz wykonywania zawodu na 10 lat. Ponadto pan Piotr P. będzie musiał zapłacić 40 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz pokrzywdzonej - mówiła sędzia Róża Majchrzak z Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich.

Wyrok nie jest prawomocny.

Znaleźli prezerwatywy

Do gwałtu miało dojść w maju 2014 roku, w gabinecie ginekologicznym w Strzelcach Krajeńskich. Jak pisała "Gazeta Wyborcza", 21-latka umówiła się na wizytę przez internet. Piotr P. przeprowadził wywiad lekarski, po czym stwierdził, że niezbędny będzie zabieg.

Jeszcze tego samego dnia dziewczyna ponownie przyjechała do gabinetu. Razem z nią przyjechały dwie przyjaciółki, które czekały w korytarzu. "GW" informuje, że pacjentka dostała środki znieczulające, po których przestała trzeźwo myśleć. Pojawiły się dziury w pamięci. Wówczas miało dojść do gwałtu.

Kiedy dziewczyna wyszła z gabinetu, jeszcze przez jakiś czas nie mogła dojść do siebie. Dopiero siedząc w samochodzie, powiedziała przyjaciółkom o tym, co udało się jej zapamiętać.

Sprawa od razu została zgłoszona policji. Funkcjonariusze udali się do gabinetu ginekologicznego, w którym miało dojść do przestępstwa. W koszu na śmieci znaleźli zużyte prezerwatywy. Późniejsze badania potwierdziły, w środku było nasienie lekarza, natomiast na wierzchu materiał genetyczny 21-latki.

