Ukraińcy odesłali Saakaszwilego. Wylądował w Polsce





Micheil Saakaszwili został przyjęty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowały w poniedziałkowym komunikacie polskie służby graniczne. Były prezydent Gruzji został w poniedziałek zatrzymany w Kijowie przez ukraińską Straż Graniczną i wydalony z kraju.

Rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej Ołeh Słobodian oświadczył, że wydalenie Saakaszwilego stało się możliwe po decyzjach sądowych w sprawie jego pobytu na Ukrainie.

"Zgodnie z tymi wyrokami osoba ta znajdowała się na terytorium Ukrainy nielegalnie i dlatego (…) została odesłana do kraju, z którego przybyła z naruszeniem prawa krajowego (ukraińskiego)"– napisał Słobodian na Facebooku.

"Biorąc pod uwagę fakt, że Micheil Saakaszwili jest małżonkiem obywatelki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wniosek strony ukraińskiej został rozpatrzony pozytywnie" - poinformowała w komunikacie polska Straż Graniczna.

Dodała, że podstawą decyzji o przyjęciu do Polski byłego prezydenta Gruzji był wniosek o readmisję złożony przez Państwową Służbę Migracyjną Ukrainy do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Telefon do zwolenników

Samolot, którym przyleciał polityk, wylądował w Warszawie w poniedziałek po godzinie 17. Po wylądowaniu Micheil Saakaszwili oświadczył, że jego wydalenie z Ukrainy jest przejawem "słabości i strachu" ze strony ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki.

Saakaszwili zadzwonił z Warszawy do swoich zwolenników w Kijowie, którym opowiedział o szczegółach zatrzymania. - Wsadzili mnie do minibusu, którym przewieziono mnie do helikoptera. Helikopter krążył jakiś czas nad Kijowem, po czym wylądował [na podkijowskim lotnisku – red.] w Boryspolu. Tam wykręcono mi ręce i z użyciem brutalnej siły wsadzono do samolotu – relacjonował były prezydent, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Saakaszwili poinformował, że znajduje się w Warszawie i ocenił, że działania władz ukraińskich pokazują, że sprawy karne, które toczyły się przeciwko niemu, były sfabrykowane.



- To, co zrobił Poroszenko, jest przejawem skrajnej słabości i skrajnej głupoty. W ten sposób potwierdził on, że sprawy karne przeciwko mnie są całkowitą głupotą; nie było żadnego przewrotu, którego miałbym dokonać – podkreślił były prezydent Gruzji.

"Zatrzymany przez Państwową Straż Graniczną"

Informację o wydaleniu Saakaszwilego do Polski na początku podawały nieoficjalnie ukraińskie media. Według informatorów stacji telewizyjnej "1+1" odesłano go do Warszawy rejsem czarterowym z jednego z kijowskich lotnisk o godzinie 15 czasu polskiego.

"Źródła podają, że nie była to deportacja, lecz readmisja, czyli odesłanie osoby nielegalnie znajdującej się na terytorium kraju (Ukrainy – red.) do kraju, z którego nielegalnie przybyła" – doniosła stacja.

Wcześniej, Saakaszwili "został zatrzymany przez Państwową Straż Graniczną na polecenie Służby Migracyjnej" – powiedział anonimowy informator, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Zabrali Micheila"

"Zabrali Micheila"

"Zabrali Micheila" – napisał na swoim koncie na Facebooku. Pod wpisem umieścił krótki film, na którym widać wnętrze restauracji i ludzi w mundurach polowych, rzucających na podłogę osoby cywilne.

Na stronie Saakaszwilego na Facebooku pojawił się następnie komunikat, w którym podano, że były prezydent został zatrzymany obok biura Ruchu Nowych Sił w Kijowie przez "nieznanych ludzi w kominiarkach", którzy wywieźli go w niewiadomym kierunku w konwoju trzech busów marki Volkswagen. We wpisie umieszczono numer rejestracyjny jednego z tych pojazdów.

Ukraińskie media piszą, powołując się na media społecznościowe, że Saakaszwili został zatrzymany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Granicznej Ukrainy w gruzińskiej restauracji.

W ubiegły poniedziałek sąd apelacyjny w Kijowie odrzucił wniosek o ochronę przed możliwą ekstradycją Saakaszwilego, jednak jego obrona zapowiedziała odwołanie. Prokurator generalny Jurij Łucenko mówił w czwartek, że trwają procedury sądowe, które mają doprowadzić do wydalenia Saakaszwilego za granicę. O ekstradycję polityka ubiega się Gruzja.