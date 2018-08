Unia da pieniądze na "łódzkie metro"

Komisja Europejska przyznała 411 mln euro na renowację sieci kolejowej w Łodzi, w tym budowę podziemnego tunelu, który ma być wydrążony pod centrum miasta i połączyć dwie stację: Łódź Fabryczną i Łódź Kaliską.

Jak podała KE, z Funduszu Spójności sfinansowana zostanie budowa podziemnej linii łączącej obie stacje oraz linii prowadzącej do stacji Łódź Żabieniec na zachodzie miasta. Dotychczasowy brak łącznika od lat utrudnia rozwój połączeń kolejowych przez Łódź.

Łódź będzie miała swoje "metro". Pociągi będą przejeżdżać pod centrum miasta - To będzie trzon... czytaj dalej » Plany zakładają również budowę dwóch stacji: Łódź Zielona i Łódź Ogrodowa. Umowę na budowę tunelu - nowego połączenia Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec PKP - Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały pod koniec ubiegłego roku.

- Mieszkańcy Łodzi już niedługo będą mogli przemierzać miasto szybciej oraz korzystać z lepszych połączeń międzyregionalnych dzięki wydajnemu oraz przyjaznemu dla środowiska systemowi transportu - podkreśla w wydanym komunikacie unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Dodała, że rozwój transportu kolejowego w Łodzi "będzie również bodźcem dla miejscowej gospodarki, wymiany gospodarczej i turystyki".

Jak metro

Tunel średnicowy to przedłużenie linii kolejowej z Łodzi Fabrycznej na zachód. Pod miastem tunel rozdzieli się na dwa kierunki: na północ doprowadzi do stacji Łódź Żabieniec, a na południe do stacji Łódź Kaliska. Budowa tunelu to kolejny etap prac, udrażniających Łódzki Węzeł Kolejowy. Pierwszym etapem była budowa tunelu kolejowego na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym dworcem kolejowym na stacji Łódź Fabryczna.

Na łódzkim superdworcu przyda się parasol - No kapie. A... czytaj dalej » PKP podkreśla, że budowa tunelu średnicowego to nowe możliwości Łódzkiego Węzła Kolejowego. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Dzięki temu skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne - na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec).

Po wybudowaniu tunelu czas przejazdu pociągiem przez centrum miasta na osiedla będzie dużo szybszy niż w przypadku innych środków transportu.

W latach 2007–2013 UE sfinansowała już inwestycje rzędu 242 mln euro w renowację łódzkiego węzła kolejowego i dworców na stacjach Łódź Fabryczna i Łódź Widzew. Obecny projekt powinien zostać ukończony w styczniu 2022 r.