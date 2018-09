Samochód koło Watykanu uderzył w polską rodzinę. Pięć osób w szpitalu

Pięcioosobowa rodzina polskich turystów z trojgiem dzieci została ranna w wypadku w środę koło Bazyliki Świętego Piotra, gdy wjechał w nich samochód. Z pierwszych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad kierownicą na śliskiej po deszczu nawierzchni.

Rzymskie media podają, że wieczorne zdarzenie wywołało w pierwszej chwili najwyższy alarm, gdy pojawiły się informacje o tym, że samochód uderzył w grupę pieszych, ale już po kilku minutach okazało się, że nikt z rannych nie jest w ciężkim stanie.

Kierowca udzielił pomocy

Do wypadku doszło przy prowadzącej do Watykanu alei - via della Conciliazione. Samochód uderzył w stojących na chodniku: mężczyznę, kobietę oraz dzieci w wieku 3, 6 i 12 lat. Najmłodsze wskutek uderzenia wypadło z wózka.

Kierowca auta od razu po tym incydencie zaczął udzielać pomocy rannym. Cała piątka trafiła do szpitala.

