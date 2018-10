Zawalił się sufit w galerii handlowej, siedem osób jest rannych

Flaga opuszczona do połowy i tysiące zgromadzone przed synagogą i Białym Domem - Amerykanie zareagowali na tragedię, do jakiej doszło w sobotę w synagodze w Pittsburghu. Uzbrojony napastnik wszedł do świątyni w czasie nabożeństwa i zaczął strzelać do zgromadzonych w budynku. Zginęło 11 osób, a 6 zostało rannych. zobacz więcej »