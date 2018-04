Opór przed zmianami do końca. Nawet do "wyprowadzania w kajdankach"





- Władza Nowogrodzkiej nie sięga do trybunałów w innych państwach Unii Europejskiej. Tam polski Trybunał Konstytucyjny nie jest zauważany - mówił w "Faktach po Faktach" były prezes TK Andrzej Rzepliński. Jego zdaniem TKł po zmianach przeforsowanych przez PiS znacznie stracił na znaczeniu. Rzepliński stwierdził, że w obliczu takich działań obecnej władzy sędziowie powinni zdecydowanie stawiać opór, nawet gdyby mieli być wyprowadzani w kajdankach przez policję z sądów.

- Mają bronić autonomii sądownictwa. Bronić trójpodziału władzy. Tu nie może być żadnego kompromisu - mówił były szef TK.

Trybunał miał stracić na znaczeniu

Według Rzeplińskiego po przeforsowaniu przez PiS zmian w Trybunale Konstytucyjnym i umieszczeniu Przyłębskiej na stanowisku przewodniczącej, TK drastycznie stracił na znaczeniu. - Praktycznie go nie ma w obszarze Unii Europejskiej. W unijnym koncercie sądów konstytucyjnych - mówił były prezes TK. Jak tłumaczył, sądy konstytucyjne poszczególnych państw wspólnie uczestniczą w tworzeniu unijnego prawa i mają w tym istotną rolę.



- Polski Trybunał Konstytucyjny nie jest nawet zauważany w tej debacie. To jest strata dla nas wszystkich - mówi Rzepliński. Jak stwierdził, poza granice Polski i do unijnych trybunałów konstytucyjnych "nie sięga władza Nowogrodzkiej".



Za dowód zmniejszenia znaczenia Trybunału Konstytucyjnego uznał również spadek liczby wnoszonych do rozpatrzenia spraw. - Sędziowie generalnie nie mają zaufania do Trybunału - mówił Rzepliński. Jego zdaniem jest to efekt tego, że orzekają tam "sędziowie dublerzy" i w niejasny sposób zmienia się sędziów niedługo przed rozprawami. - To jest nie do wyobrażenia - mówił.

Podważanie spójności UE

Zdaniem Rzeplińskiego, kiedy pojawi się niepewność co do KRS, która nadzoruje działanie normalnych sądów, pojawią się też wątpliwości co do pracy tych drugich. - A każda ich decyzja może być przedmiotem badań w innych sądach w UE - mówił. Jego zdaniem może to prowadzić do kolejnych sytuacji jak ta z Irlandii, gdzie sędzia zaniepokoiła się, czy może podjąć decyzję o deportacji przestępcy do Polski z obawy o to, jak będzie sądzony.



- Polska w ten sposób działa na niekorzyść UE i podważa zaufanie do niej na świecie - mówił Rzepliński.

Obrona do końca

Zdaniem byłego szefa TK w obliczu takiej sytuacji Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego zwołując pierwsze posiedzenie KRS powinna bardziej zdecydowanie opierać się zmianom forsowanym przez PiS, " stojąc jako sędzia na straży konstytucji".



- Niech go nawet wyprowadzają w kajdankach z przodu lub z tyłu w zależności od tego, jaki akurat dzień będzie miał Komendant Stołecznej Policji - stwierdził prof. Rzepliński/ - Proszę bardzo, niech to robią, ale sędzia ma obowiązek być sędzią - dodał.



Zdaniem Rzeplińskiego podobnie powinni czynić wszyscy sędziowie. - Mają bronić autonomii sądownictwa. Bronić trójpodziału władzy. Tu nie może być żadnego kompromisu - przekonywał były szef TK.



Obecną sytuację porównał do tej, kiedy przestępcy napadną na bank i wezmą zakładników. - Oczywiście prowadzi się z nimi negocjacje, aż do momentu, kiedy uwolni się zakładników. Potem zakłada się im kajdanki - stwierdził.