Córka Siergieja Skripala, Julia, miała zadzwonić z brytyjskiego szpitala do swojej kuzynki w Rosji. Państwowa telewizja Rossija wyemitowała fragment nagrania tej rzekomej rozmowy. Jej autentyczności na razie nikt nie potwierdził.

Julia Skripal od ponad miesiąca, odkąd została otruta, znajduje się w szpitalu w Salisbury wraz z ojcem Siergiejem. Wielka Brytania oskarżyła o atak na Skripalów Rosję, czemu Rosja stanowczo zaprzecza i wytacza własne oskarżenia.

W czwartek londyńska policja opublikowała oświadczenie Julii Skripal, w którym Rosjanka poinformowała, że czuje się coraz lepiej oraz poprosiła o uszanowanie prywatności jej samej i jej rodziny. W oświadczeniu nie ma mowy o stanie zdrowia jej ojca.

Z kolei w krótkiej rozmowie telefonicznej upublicznionej przez rosyjską telewizję osoba podająca się na Julię Skripal zapewnia kuzynkę, że "wszystko jest w porządku". W kilku zdaniach omawiają przylot Rosjanki do Wielkiej Brytanii. Rzekoma Julia wydaje się sceptyczna wobec tego pomysłu.

Wiktoria Skripal na nagraniu proponuje, że jeśli dostanie wizę, to w poniedziałek poleci do Wielkiej Brytanii. - Nikt ci nie da wizy, Wika - odpowiada rzekoma Julia. - Też mi się tak wydaje, ale jeśli mi dadzą, musisz mi powiedzieć, czy mogę cię odwiedzić - tłumaczy Wiktoria.

Rzekoma Julia odpowiada jej, że "sądzi, że nie". - Tu jest teraz taka sytuacja... Ustalimy to później - oznajmia głos.

Pytana przez kuzynkę, czy to jej numer, rzekoma Julia odpowiada: - To telefon tymczasowy. Wszystko jest w porządku, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Wiesz, jaka tutaj jest sytuacja, ale wszystko jest w porządku, wszystko da się rozwiązać. Obydwoje wracamy do sił i żyjemy.

Rzekoma Julia mówi także, że jej ojciec "ma się dobrze, odpoczywa, śpi". - Z naszym zdrowiem jest dobrze. Nie zaszły żadne nieodwracalne zmiany. Niedługo wyjdę. Wszystko jest okej - zapewnia głos.

Telewizja Rossija oświadczyła, że jest w stanie ustalić, czy nagranie jest autentyczne. Strona brytyjska nie skomentowała sprawy nagrania.

Wiktoria Skripal przyznaje, że nagrała rozmowę z kuzynką

Wiktoria Skripal w rozmowie z BBC zapewniła, że jest "na 100 procent" pewna, że rozmawiała ze swoją kuzynką. Twierdzi także, że była całkowicie zaskoczona ten telefonem. Pytana przez dziennikarza, jak udało jej się nagrać rozmowę, powiedziała, że pracuje w branży finansowej i ma na telefonie zainstalowaną aplikację, która nagrywa wszystkie jej rozmowy.

Dziennikarz BBC pytał ją także, dlaczego zdecydowała się przekazać nagranie mediom. - Dla przejrzystości. By pokazać, że Wielka Brytania jest w kontakcie i żeby się podzielić tym nagraniem. Żeby pokazać, że sprawy się poprawiają i że Julia ma się coraz lepiej - powiedziała.

Wiktoria powiedziała, że nie czuje presji. Stwierdziła jednak: - Zadają mi pytania, więc odpowiadam im w sposób, jaki oczekują. A nie tak jak chciałabym, jak czuję.

Wiktoria częstym gościem rosyjskich telewizji

W rozmowie z rosyjskimi mediami Wiktoria, która mieszka w mieście Jarosław w zachodniej Rosji, powiedziała, że to Julia do niej zadzwoniła. - Zobaczyłam połączenie, zobaczyłam, że to brytyjski numer. Pomyślałam, że to jacyś dziennikarze - wyjaśniła.

Dziennik "New York Times" pisze, że Wiktoria Skripal wielokrotnie wyrażała wątpliwości co do oskarżeń Wielkiej Brytanii pod adresem Rosji. Twierdziła, że Skripalowie mogli zatruć się nieświeżą rybą lub mógł ich zaatakować chłopak Julii.

Kilkukrotnie w ostatnim czasie pojawiała się w rosyjskiej telewizji państwowej, raz w towarzystwie rosyjskiego biznesmena Dmitrija Kowtuna oraz byłego agenta rosyjskich służb specjalnych Andrieja Ługowoja, oskarżonych o otrucie Aleksandra Litwinienki w Londynie w 2006 roku.

Atak nowiczokiem

Były rosyjski pułkownik Siergiej Skripal oraz towarzysząca mu córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym 4 marca, gdy znaleziono ich nieprzytomnych na ławce w centrum handlowym w Salisbury na południowym zachodzie Anglii. W toku śledztwa brytyjskie władze uznały, że zostali oni zaatakowani opracowanym za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu Nowiczok.

Próba zabójstwa Skripala, byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę brytyjską, wywołała największy kryzys w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją od zakończenia zimnej wojny.

