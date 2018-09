Sędziowie powołani do Izby Dyscyplinarnej. "Trudno będzie powiedzieć, że nie można ich uznać"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Zawistowski: wypowiedzi Święczkowskiego mogą mieć efekt mrożący

12.09 | Zawistowski był również pytany o słowa prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, który powiedział, że prokuratura będzie się przyglądać i przygląda się, czy nie doszło do złamania prawa przez Sąd Najwyższy. - To, co zrobił Sąd Najwyższy zawieszając funkcjonowanie kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym to jest moim zdaniem rażące naruszenie prawa - powiedział we wtorek prokurator krajowy Bogdan Święczkowski w TV Republika. Dodał, że "prokuratura się tą sprawą interesuje". Jak powiedział Zawistowski, "nie zdziwiłby się, gdyby prokurator postanowił, że oceni jakieś orzeczenie, które wydał sąd, ponieważ każdy ma prawo ocenić, czy rozstrzygnięcie, które wydał sąd, jest zasadne".

