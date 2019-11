Bodnar: wybór Pawłowicz i Piotrowicza na sędziów TK będzie bezprawny

Uważam, że nie można pozwalać na głosowanie kandydatur, które nie spełniają wymogów ustawowych - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Odniósł się w ten sposób do rekomendacji na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała w środę wnioski w sprawie rekomendacji na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

By zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, trzeba spełniać te same warunki, co w przypadku sędziów Sądu Najwyższego. W związku z tym politycy spierają się, czy byli posłowie PiS, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, mogą kandydować do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na przekroczenie wieku, w którym sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku. Również głosy prawników są w tej kwestii podzielone.

Bodnar: wybór Pawłowicz i Piotrowicza będzie bezprawny

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar pytany w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego", czy osoby które skończyły 67 lat, czyli Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz mają prawa zostać sędziami TK, odpowiedział: moim zdaniem nie.

- Wiek dla sędziów, który został określony przepisami powszechnie obowiązującymi to jest wiek 65 lat - powiedział. - Zasada jest taka, że jeżeli chodzi o dotychczasowych sędziów (Sądu Najwyższego - red.), to oni mogą być sędziami do 70. roku życia, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego to nawet było dłużej, tylko że musieli mieć wiek mniejszy niż stan spoczynku w momencie wyboru - zaznaczył.

Dodał, że w tym przypadku nie mamy takiej sytuacji. - Od razu jest wybór osób, które przekraczają wiek 65 lat - podkreślił Bodnar.

Pytany, czy wybór Piotrowicza i Pawłowicz na sędziów TK będzie bezprawny i łamiący ustawę, Bodnar odpowiedział: "takiego jestem zdania".

- Uważam, że nie można pozwalać na głosowanie kandydatur, które nie spełniają wymogów ustawowych - dodał.

Jego zdaniem, "w tym przypadku mamy jawne złamanie przepisu ustawowego". - Pozostaje pytanie, co zrobi z tym prezydent - podkreślił RPO.

Bodnar: będę mógł składać wnioski o wyłączenie takich osób z orzekania

Na uwagę, że bezprawny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że jego wyroki podejmowane z udziałem takiego sędziego są również bezprawne, Bodnar zauważył, że "do tej pory

mieliśmy już wyroki wydawane przez osoby nieuprawione do orzekania, tak zwanych sędziów dublerów i cóż z tego, jeżeli one później są publikowane i trafiają w obieg prawny".

- Niestety, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, już od dłuższego czasu jesteśmy w stanie jakiegoś totalnego rozedrgania prawnego, chaosu i niestabilności - podkreślił Bodnar.

Pytany, czy nie będzie respektował wyroków wydanych z udziałem Krystyny Pawłowicz albo Stanisława Piotrowicza, powiedział, że od dłuższego czasu mamy dyskusję na temat tak zwanych wyroków nieistniejących i przedstawiciele doktryny prawniczej na różne sposoby argumentują, że takich wyroków można nie uznawać. - Tylko, że rzeczywistość później jest taka, że ten wyrok jest wydawany, jest opublikowany w Dzienniku Ustaw i tak naprawdę już od sędziego w danej sprawie będzie zależało, czy on ten wyrok będzie stosował, czy też nie - dodał.

- Jedyne, co będę mógł zrobić, to składać wnioski o wyłączenie takich osób z orzekania w sprawie - powiedział RPO. Przyznał jednak, że "nie liczy na wiele w takiej sytuacji".