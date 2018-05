Bodnar: zobaczyłem krzywdę osób, które domagają się poszanowania ich praw

Piotr Pawłowski we "Wstajesz i wiesz": to nie jest porozumienie Krajowe Rady...

Video: tvn24

25.04 | - To nie jest porozumienie Krajowe Rady Konsultacyjnej z protestującymi - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Piotr Pawłowski z Fundacji Integracja, jeden z sygnatariuszy postanowienia z rządem. - Czymś innym są postulaty protestujących, które jak najbardziej trzeba dalej rozwiązywać - mówił. Jak dodał, "najgorsze w tym wszystkim jest to, że dochodzi do pewnego podziału". - Społeczeństwo się dzieli, środowisko nie do końca wie, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Chcemy, żeby jak najszybciej doszło do zakończenia tego protestu - zaznaczył.

