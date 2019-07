"Chcą im zamknąć usta". Kolejni sędziowie wezwani przez rzecznika dyscypliny

Rzecznik dyscyplinarny wzywa kolejnych sędziów. Chodzi o wypowiedzi, jakich udzielili TVN24. Sędziowie przyznają, że nie wiedzą do końca, co mają wyjaśniać, bo w wezwaniu nie jest dokładnie wskazane, o jakie fragmenty wypowiedzi chodzi. - To, co chce się zrobić, to zamknąć usta sędziom - ocenia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Materiał magazynu "Polska i Świat".

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota w piśmie z 14 czerwca wezwał dwoje sędziów do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, "pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na nierzetelnych wypowiedziach dla telewizji TVN24".

"Nie wiem, na czym ma polegać ta nierzetelność"

Sędzia, który przenosił się z sądu do sądu. Na papierze Sędzia Jerzy... czytaj dalej » Pismo o takiej treści otrzymali od rzecznika dyscyplinarnego sędziowie, którzy wzięli udział w dwóch reportażach programu "Czarno na białym", w którym wypowiadali się na temat sędziego Jerzego Daniluka.

- Pismo nie zawiera żadnych szczegółów. Nie wiem, na czym ma polegać ta nierzetelność moich wypowiedzi - powiedziała Barbara du Chateau, która pełni funkcję rzecznika prasowego Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Jerzy Daniluk jest wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie. We wrześniu ubiegłego roku oraz w lutym bieżącego reporter TVN24 Tomasz Marzec badał sprawę otrzymywanego przez sędziego Daniluka dodatku mieszkaniowego.

Sprawa dodatku mieszkaniowego sędziego Daniluka

Jak ustalił reporter programu "Czarno na białym", sędzia z Lublina złożył wniosek o przeniesienie go do pracy w Siedlcach. Zgodę na to wyraził wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Jerzego Daniluka następnie oddelegowano z powrotem do pracy w Lublinie. Dzięki temu sędzia z Lublina, na papierze, stał się sędzią z Siedlec, którego wysłano do pracy do Lublina. W efekcie mógł pobierać comiesięczny dodatek mieszkaniowy w wysokości ponad dwóch tysięcy złotych, chociaż nie zmienił miejsca zamieszkania.

Sprawę sędziego Daniluka komentowali dla programu "Czarno na białym" TVN24 sędziowie Barbara du Chateau i Krystian Markiewicz, który jest sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach. Teraz w związku z tymi wypowiedziami rzecznik dyscyplinarny wzywa ich do złożenia wyjaśnień.

Wezwanie, jakie otrzymał sędzia Krystian Markiewicz

Zdaniem Krystiana Markiewicza "to próba cenzury". - Moim obowiązkiem jako sędziego i jako prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" jest wypowiadanie się. Już kiedyś otrzymywałem tego typu pisma i mogę otrzymywać je nadal - dodaje.

"Chcą zamknąć usta sędziom"

Przeniesienie na papierze, pieniądze całkiem realne. "Kasta sędziów ministerialnych" Wiceminister... czytaj dalej » Sędzia du Chateau podkreśla, że w programie wypowiadała się jako rzecznik prasowy sądu. - Pan sędzia Jerzy Daniluk miał również możliwość wypowiedzenia się do programu, ale z tej możliwości nie skorzystał - poinformowała.

- Nie wiem, czego dotyczy nierzetelność moich wypowiedzi. Trudno mi to wezwanie zinterpretować merytorycznie - zastanawia się Barbara du Chateau.

- To, co chce się zrobić, to zamknąć usta sędziom - tak działanie rzecznika dyscyplinarnego ocenia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

- Nie ściga się tego, co do którego są podejrzenia, że wykorzystał pewne znajomości w ministerstwie, tylko ściga się tych, którzy pokazują na to palcem i mówią "halo, tu jest coś nie tak, może trzeba to wyjaśnić" - stwierdził.

Mimo wielu prób reporterom "Polski i Świata" nie udało się skontaktować z rzecznikiem dyscyplinarnym w tej sprawie.

