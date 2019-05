Rzecznik dyscyplinarny odmówił wszczęcia postępowania wobec swojego zastępcy

Video: tvn24

"Nie można nie szanować wyroków Trybunału Sprawiedliwości"

24.09.| Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który argumentował, ze wiele krajów nie wypełnia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - To jest, niestety, zapowiedź tego, że polski rząd, który prawdopodobnie przygotowuje się na to, że to orzeczenie i to zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości, może być negatywne, szuka już usprawiedliwienia, żeby do niego się nie zastosować - ocenił Matczak.

