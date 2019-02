Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

"Bóg chciał, by Donald Trump został prezydentem"

01.02 | Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders w wywiadzie dla chrześcijańskiej stacji telewizyjnej CBN News powiedziała, że Bóg "chciał, by Donald Trump został prezydentem".

