Rządził od dwudziestu lat. Przegrał jednym głosem

Jarosław Wałęsa przegrał wybory

21.10| - Ja nie rozdawałem drożdżówek, ale tez nie rozdawałem płonnych nadziei. Mój program to była rzeczywista propozycja na zmiany w naszym mieście, nie obiecywałem niczego, czego nie dałoby się zrealizować w nadchodzącej kadencji. Może trzeba było obiecywać więcej? Nie to nie w moim stylu - powiedział Jarosław Wałesa. Kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej nie przeszedł do drugiej tury wyborów.

