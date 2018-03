Video: Reuters

Anna Gabriel uciekła do Szwajcarii

20.02 | Była proniepodległościowa deputowana do katalońskiego parlamentu Anna Gabriel, która miała zostać przesłuchana przez hiszpański sąd za rolę w zorganizowaniu referendum w sprawie niepodległości regionu, uciekła do Szwajcarii. Ujawniła to we wtorkowym wywiadzie.

