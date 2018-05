400 milionów zamiast 35. Rząd chce większego budżetu dla Narodowego Instytutu Wolności





Foto: Flickr / KPRM | Na czele Instytutu stoi Wojciech Kaczmarczyk ("Polska i świat" z 20.11.2017)

Rząd chce, by dofinansowanie Narodowego Instytutu Wolności wzrosło dziesięciokrotnie, do prawie 400 milionów złotych. Projekt ustawy w tej sprawie trafił we wtorek do Sejmu.

Głównym zadaniem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest rozdzielanie pieniędzy pomiędzy organizacje pozarządowe. Instytut działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co - jak podkreśla strona rządowa - ma podnieść rangę społeczeństwa obywatelskiego. Szefem Instytutu jest Wojciech Kaczmarczyk.

Instytucja została powołana w 2017 roku, mimo podnoszonych przez część organizacji pozarządowych wątpliwości.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oceniała, że ustawa o NIW to odwrót od idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i systemowe zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania organizacji pozarządowych. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał między innymi brak wystarczających gwarancji, że nowa instytucja będzie odporna na wpływy polityczne.

Ówczesny pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński zaprzeczał, by rząd chciał przejąć kontrolę nad organizacjami pozarządowymi.

Źródło: Flickr / KPRM Wicepremier, minister kultury wręczył Wojciechowi Kaczmarczykowi nominację na dyrektora NIW (zdjęcie z 20.11.2017)

Rośnie budżet

Zgodnie z ustawą z 15 września 2017 roku, na mocy której powołano NIW, maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2017-2026 miał wynieść 35 660 000 złotych, czyli po niespełna 4 miliony złotych rocznie.

Źródło: sejm.gov.pl Artykuł 45 ustawy o NIW z 15.09.2017 r.

Źródło: sejm.gov.pl Proponowana przez rząd zmiana budżetu NIW

We wtorek do Sejmu wpłynął jednak rządowy projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jedyną proponowaną zmianą jest zwiększenie limitu wydatków z budżetu państwa na Narodowy Instytut Wolności.

Rząd chce, by wzrósł on ponad 10-krotnie, do ponad 387, 3 mln złotych. Wyszczególniono, że każdego roku aż do 2026 roku Narodowy Instytut Wolności mógłby liczyć na dotację blisko 40 milionów złotych rocznie. Jedynym wyjątkiem jest rok 2019, kiedy NIW będzie mógł wydać prawie 60 milionów złotych, w tym 20 mln na remont swojej siedziby.

Nowe programy

"Nakłada kaganiec i dzieli III sektor". Opozycja apeluje o weto

Zwiększenie budżetu rząd tłumaczy "realizacją zwiększonych zadań NIW". Wyjaśnia, że oprócz prowadzonego obecnie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich rząd chce uruchomienia trzech nowych projektów programów rządowych: Program Rozwoju Wolontariatu "Korpus Solidarności", Program Rozwoju Harcerstwa i Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich "PRO".

Ten ostatni - jak wskazano w uzasadnieniu projektu - miałby udzielać wsparcia na realizację misji i rozwoju instytucjonalnych organizacji obywatelskich, budowanie stabilności finansowej organizacji obywatelskich, działanie mediów obywatelskich i lokalnych organizacji strażniczych i działanie think-tanków obywatelskich.

"Celem tych programów będzie wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji" - stwierdzono uzasadnieniu.

I dodano: "Istotnym założeniem programów jest wsparcie budowy silnego, sprawnego sektora obywatelskiego, który zachowując swoją różnorodność i niezależność będzie równocześnie realnym i równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla instytucji władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.