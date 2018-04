Czarnecki wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej





Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki został wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej do spraw międzynarodowych. W wyniku głosowania dołączył razem z Piotrem Stolarskim do Zarządu PZPS, a także wszedł do Prezydium związku.

Czarnecki ukarany za wyprawę do Azerbejdżanu Ryszard Czarnecki... czytaj dalej » - Dziękuję siatkarskiemu środowisku za kolejny dowód zaufania. To dyscyplina o dużym potencjale sportowym i ogromnej popularności. Wobec starań naszej federacji o kolejne wielkie wydarzenia siatkarskie w Polsce pragnę wykorzystać swoje międzynarodowe relacje i doświadczenie, by fantastyczni polscy kibice mogli cieszyć się z widowisk na najwyższym poziomie - powiedział Czarnecki, cytowany na stronie internetowej PZPS.

Polityk związany ze sportem

55-letni Ryszard Czarnecki jest deputowanym do Parlamentu Europejskiego od trzech kadencji. Do niedawna pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PE, ale został tej funkcji pozbawiony za wypowiedź, w której porównał europosłankę PO Różę Thun do szmalcownika. Wcześniej był posłem na Sejm RP dwóch kadencji, wiceministrem kultury, ministrem - przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej.



Przez wiele lat pełnił funkcje wiceprezesa i prezesa żużlowego WTS Atlas Wrocław, zasiadał w radzie nadzorczej WKS Śląsk Wrocław, a w Polskim Związku Piłki Nożnej był wiceprzewodniczącym Wydziału Zagranicznego.



W ubiegłym roku został przewodniczącym Rady Fundacji Polska Siatkówka. Jest delegatem na Walne Zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego z ramienia PZPS i członkiem Zarządu PKOl.