Europoseł PiS w środę może pożegnać się z unijną funkcją za obraźliwe słowa wobec Róży Thun, którą porównał do szmalcowników. Czarnecki się broni, ale w tej sprawie nawet drukowane ulotki, mówiące, że to zamach na wolność słowa, mogą mu nie pomóc. Po raz pierwszy - w przypadku powodzenia głosowania - odwołany zostanie wiceszef europarlamentu przed końcem kadencji. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Głosowanie w sprawie odwołania europosła Prawa i Sprawiedliwości z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego zaplanowano na środę 7 lutego. Wniosek w tej sprawie to konsekwencja porównania przez Ryszarda Czarneckiego eurodeputowanej PO Róży Thun do szmalcownika. Była to reakcja na jej wystąpienie w krytycznym wobec działań polskich władz reportażu francusko-niemieckiej telewizji Arte.

- Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein i niestety, wpisuje się ona w pewną tradycję - stwierdził Czarnecki.

Dziesiątki szalików i proporczyków

Niespodziewana dyskusja w europarlamencie o odwołaniu Czarneckiego Podczas... czytaj dalej » Zgodnie z regulaminem europarlament podejmuje decyzje w sprawie odwołania jednego z wiceprzewodniczących większością dwóch trzecich oddanych głosów. Frakcje, które poparły wniosek o głosowanie w sprawie wiceprzewodniczącego, mają taką większość.

Jeśli więc Ryszard Czarnecki będzie musiał ustąpić ze stanowiska, wyprowadzka z obecnie zajmowanego biura będzie bolesna i żmudna.

Gabinet wiceprzewodniczącego europarlamentu trzeba będzie bowiem opróżnić z dziesiątek piłkarskich szalików, proporczyków i klubowych koszulek, których wiele nagromadził polityk.

Wstawiennictwo partyjnej koleżanki

W poniedziałek 5 lutego bronić partyjnego kolegę postanowiła Jadwiga Wiśniewska. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości krytykowała kierownictwo PE za decyzję w tej sprawie.

- Chcecie państwo oceniać wypowiedzi posłów wygłoszone poza Parlamentem Europejskim? Na podstawie, którego artykułu regulaminu parlamentu? - argumentowałą.

Płomienna przemowa klubowej koleżanki Ryszarda Czarneckiego wzbudziła nieplanowaną dyskusję. Przewodniczący Tajani przypomniał, że na podstawie artykułu 21. można odwołać wiceprzewodniczącego, jeśli tak zdecydują europosłowie.

"Czerwona linia została przekroczona"

Róża Thun: Czarnecki prosi, żeby wytoczyć mu proces Wytaczam proces... czytaj dalej » Szef największej europarlamentarnej frakcji chadeków, Manfred Weberc,był twardy. Bronił zdecydowanie swojej koleżanki z partii, europosłanki Róży Thun.

- Nikt nie kwestionuje naszej swobody wypowiedzi, ale tu nie chodzi o szeregowego europosła, ale o wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ten wiceprzewodniczący pozwalał sobie na niedopuszczalne porównania z nazistami. Myślę, że czerwona linia została przekroczona - oświadczył Weber.

Politykowi wtórował wiceprzewodniczący frakcji socjalistycznej Udo Bullmann. - Socjaliści nie życzą sobie tego, aby naszą izbę reprezentowała osoba, która pozwala sobie na porównywanie innych z nazistami - argumentował.

Ryszard Czarnecki broni się na wiele sposobów. Eurodeputowani innych krajów donosili, że na ich mailowe skrzynki trafiają setki, jakby zleconych, laurek dla wiceprzewodniczącego z PiS. Teraz sam zainteresowany przystąpił do ofensywy drukowanej. Wysyła do wszystkich europosłów ulotki, które straszą, że to zamach na wolność słowa. I że to, co spotyka go dzisiaj, potem może spotkać ich.

Głosowanie w środowe południe

Sam europoseł wydaje się być pogodzony z nadchodzącą porażką. - Ta lewicowo chadecko-zielono-komunistyczna i platformerska koalicja ma większość i pewnie wygra, ja nie będę odwoływał swoich krytycznych opinii o tych politykach.

Jacek Protasiewicz, który wcześniej piastował to samo stanowisko, co dzisiaj Czarnecki, uważa, że urząd pozostanie przy Polsce oraz przy Prawie i Sprawiedliwości, bo parlament nie będzie chciał karać kraju czy partii, ale konkretnego człowieka za konkretny czyn.

Głosowanie w Strasburgu w środowe południe.